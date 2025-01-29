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29.01.2025 в 13:20

В «Домодедово» отреагировали на иск Генпрокуратуры к аэропорту

В авиагавани заявили, что соблюдают все требования законодательства

Московский аэропорт «Домодедово» ответил на подачу иска Генпрокуратуры к авиагавани. В «Домодедово» сообщили, что строго соблюдают все требования российского законодательства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аэропорт намерен сформировать позицию после того, как подробно ознакомится с исковым заявлением.

Один из заместителей генпрокурора России подал иск к «Домодедово» в Арбитражный суд Московской области после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту.

Среди ответчиков по иску выступают возглавляющий наблюдательный совет аэропорта Валерий Коган, бенефициар Дмитрий Каменщик, а также ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Фонд Атлант Фаундейшн» и другие структуры.

Содержание иска не раскрывается. Если смотреть на подобные дела, то после приватизационных проверок обычно следуют исковые заявления о возвращении активов государству.

Генпрокуратура иск Домодедово
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