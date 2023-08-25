«Студия Артемия Лебедева» сменила логотип

«Студия Артемия Лебедева» показала новый логотип и представила масштабное обновление сайта. Теперь главная страница — это «круглосуточный интерактивный поток» с новостями, семинарами и другой информацией для дизайнеров — «Потокус».

Новый логотип студии постоянно изменяется. Как отметили в компании, это «отражает широчайший диапазон интересов студии сегодня». В каждом из разделов сайта буквы лого в шапке трансформируются.

«Бесконечный источник информации и вдохновения в области дизайна. Новые и культовые работы, семинары, выступления, интересные ссылки, новости и обсуждения доступны в виде прямой трансляции 24/7. Сайт объединяет информационные потоки студии в полезный, наполненный смыслами прямой эфир, где всегда есть что-то новое», — говорится в сообщении «Студии Артемия Лебедева».

В компании уточнили, что «Потокус» — технология, «позволяющая запустить собственный интерактивный эфир на сайте или на любом цифровом экране». Система превращает информационные материалы, включая видео, изображения, данные, текст, в непрерывную трансляцию. При этом «Потокус» даёт возможность управлять эфиром, составлять расписание и конфигурировать его под текущие потребности.

«Потокус» не просто воспроизводит статический контент, но и в прямом эфире подгружает данные из онлайн-источников, демонстрируя, например, актуальные финансовые показатели компании, прогноз погоды или котировки валют в режиме реального времени.

«В отличие от обычных трансляций «Потокус» позволяет зрителю взаимодействовать с эфиром. Интерактивность обеспечивается большим разнообразием виджетов (опросы, ссылки на товары, комментарии, реакции, голосования и так далее)», — указали в студии.