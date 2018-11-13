«СТС Медиа» судится с продавцами контрафакта под брендом «Три кота»

«СТС Медиа» подала уже девять исков к индивидуальным предпринимателям в разных регионах по поводу нарушения интеллектуальных прав на персонажей мультфильма «Три кота», которые холдинг недавно продал зарубежным лицензиатам. Размер требований по искам составляет примерно 40−60 тыс. руб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.

Случаев продажи нелицензионных игрушек и другой нелегальной продукции под брендом «Три кота» множество, поэтому для борьбы с контрафактом холдинг нанял три специализированных агентства. За 2018−2019 годы компания планирует подать в суд больше сотни заявлений по факту торговли контрафактом.

Иски к российским предпринимателям не связаны с недавней продажей прав на международный рынок, говорит представитель «СТС Медиа». У «Трех котов» 37 официальных лицензиатов. За право использования персонажей на товарах они выплачивают холдингу роялти, размер которого по разным товарным категориям составляет в среднем 8−10%. Потери от контрафакта по сильному торговому знаку могут составлять около 100 млн руб. в год в розничных ценах. Суммы исков зависят от объема нарушений.

Канал также планирует активно защищать права на еще один анимационный проект — «Царевны», вокруг которого тоже «строится масштабная лицензионная программа для рынка детских товаров».

Пока правообладателям удается бороться в первую очередь с мелкими индивидуальными предпринимателями, отмечают эксперты. Так, в случае с оптовиками суд по интеллектуальным правам неоднократно снижал сумму компенсации в несколько раз, а в рознице ситуация обратная, указывает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Кроме того, ловить оптовиков сложнее еще и потому, что у них достаточно средств для оплаты квалифицированных юристов.

Гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов полагает, что «Разовые акции» для защиты прав неэффективны, нужна комплексная защита бренда, включающая блокировку интернет-площадок, торгующих контрафактом, взаимодействие с правоохранительными органами и постоянный контроль каналов дистрибуции. В таком случае долю контрафакта можно будет снизить в два-три раза за один-три года, указывает он.