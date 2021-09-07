«СТС» и «ВКонтакте» запустили вампирский спецпроект

Накануне телепремьеры сериала «Пищеблок» телеканал вместе с социальной сетью «ВКонтакте» запустил необычную диджитал-механику по поиску вампиров среди пользователей. Участники спецпроекта рассказали Sostav об идее и результатах кампании.

По сюжету оригинального проекта «КиноПоиск HD» летом 1980 года в пионерском лагере «Буревестник» дети загадочно исчезают по ночам и возвращаются совершенно другими. Пионер Валера подозревает, что среди детей и вожатых есть вампиры, и начинает собственное расследование.

Именно этот миф — что вампиры живут среди нас — канал решил обыграть вместе с «ВКонтакте». Пользователи социальной сети могли проверить, насколько их друзья соответствуют классическому представлению о вампирах, которые скрываются днем и активизируются только с наступлением сумерек.

В основу новой механики легло поведение пользователей: чем больше времени они проводят в соцсети ночью, тем больше в них от вампиров. После сканирования профиля каждый пользователь получал постер с именами потенциальных вурдалаков, который можно было разместить в ленте, отметив «подозрительных» друзей.

За неделю работы приложения было найдено более 40 тыс. «вампиров», а общий охват компании составил 2 млн пользователей сети.

Еще одним спецпроектом « СТС » решил напомнить пользователям «ВКонтакте» классические детские страшилки, популярные в летних лагерях. Самые известные из них озвучил официальный голос канала — Сергей Чонишвили. Для получения аудиофайла от чат-бота пользователи публиковали хештег #пищеблокстс.