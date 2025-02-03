ЦБ хочет включить электронные кошельки в систему страхования вкладов

Центробанк России совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) разработал законопроект, распространяющий на электронные кошельки страховку до 1,4 млн руб., как по вкладам. Об этом пишет РБК.

В середине января законопроект был направлен главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Документ находится на стадии внесения в нижнюю палату парламента.

Изменения хотят внести в законы о страховании вкладов в банках и о банкротстве. Предлагается страховать электронные кошельки тех, кто прошел полную или упрощенную идентификацию.

Электронные кошельки можно открывать анонимно, не указывая персональные данные. Правда, тогда функционал платежного средства будет ограничен. Чтобы пройти упрощенную идентификацию, нужно указать фамилию, имя, отчество, номер паспорта. Для полной идентификации необходимо прийти в офис компании и подтвердить личность.

Комитет Госдумы по финансовому рынку намерен активно работать с законопроектом в феврале. Документ может вступить в силу по истечении 180 дней после публикации.

За девять месяцев 2024 года объем операций по электронным кошелькам в России составил 5,6 трлн руб. Число кошельков, по которым совершались операции с начала года, достигло 241,1 млн. По 31,6 млн из них пройдена упрощенная идентификация, 25,2 млн кошельков являются полностью персонифицированными.