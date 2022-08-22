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22.08.2022 в 18:45

Storytel предупредил подписчиков в России о прекращении работы сервиса с 1 октября

Пользователям вернут деньги за неиспользованный период до 30 сентября

Шведский стриминговый сервис аудио- и электронных книг Storytel начал предупреждать российских пользователей о том, что доступ к приложению возможен только до конца сентября. Оповещения приходят на почту подписчикам (тескт письма есть в распоряжении Sostav).

«Продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — говорится в сообщении компании. Тем слушателям, которые оформили подписку на несколько месяцев вперёд, вернут деньги за неиспользованный период до 30 сентября.

Кроме того, сервис предлагает продолжить слушать книги на «ЛитРесе». Площадка готова предоставить новым пользователям три бесплатных месяца подписки.

В марте Storytel временно приостановил свою деятельность в России, позже появилось сообщение, что приложение сервиса функционирует, а текущие пользователи могут продлить подписку.

Литрес Storytel
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