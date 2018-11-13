«Столото», Leo Burnett Moscow и Spark Foundry разыграют миллиард к новому году

Крупнейшая в России компания-распространитель государственных лотерей «Столото», креативное агентство Leo Burnett Moscow и медийное агентство Spark Foundry запустили цифровую кампанию для самой главной и волшебной акции в году «Новогодний миллиард». Агентство Spark Foundry работает со «Столото» уже четыре года, а Leo Burnett Moscow этой кампанией открывает сотрудничество с флагманом лотерей.
Новогодний розыгрыш в государственных лотереях проводится уже в третий раз. Однако впервые миллиард может выигратьодин человек. Кроме того будут разыграны ещё 100 призов по 1 миллиону рублей.
Коммуникация масштабно поддерживается в цифровых каналах — задействованы все ключевые инструменты по продвижению видеоформатов, с дополнительными данными по сегментации аудитории. Впервые digital-коммуникация «Столото» построена на использовании передовых практик работы с first party data, которая максимизирует показатели участия аудитории в лотереи.
Миллиард — это такая огромная сумма, что ее хватит не только на счастливого победителя, но и на его родственников, детей, друзей и домашних животных. Этот приз позволит воплотить в жизнь самые безумные идеи подарков для близких. «Я бы распорядился такими деньгами лучше» — если вы подумали так после просмотра роликов, значит задумка креативной команды удалась.
«Если аккуратно сложить миллиард, используя пятитысячные банкноты, получится параллелепипед весом в 200 кг! Такая вдохновляющая информация дала возможность разгуляться нашей креативной фантазии. Менеджеры и юристы очень переживали», — комментирует креативная команда Leo Burnett Moscow.
«Стартом данной масштабной digital-кампании мы перезапускаем подход к продвижению лотерей в цифровых каналах коммуникации. Использование собственных данных CRM компании призвано повысить конверсию из просто охваченных коммуникацией пользователей в участников лотереи. Применение собственных данных позволяет точечно работать с аудиторией, предлагая каждому сегменту более релевантное сообщение. Ежедневный мониторинг результатов уже сейчас подтверждает правильность выбранного подхода, а day by day корректировка моделей и инструментов позволяют достигать ещё больших результатов», — отмечает Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу S8.Capital.
«Мы рады, что наша совместная кампания стала первой в истории клиента, как с точки зрения активации нового подхода к креативу, который был специально создан для цифрового канала коммуникации нашими коллегами из Leo Burnett Moscow, так и с точки зрения использования собственных данных клиента для повышения медийной эффективности размещения и увеличения конверсии», — комментирует команда Spark Foundry.
Этот проект — пример нового подхода холдинга Publicis Groupe «The Power of One». В отличие от стандартной ситуации, когда медийное агентство подхватывает готовую работу креатива, а креатив имеет смутные представления о стратегии медийного планирования, эта кампания с самого начала разрабатывалась совместно представителями двух сторон силы и клиента. Leo Burnett Moscow разработали идею кампании, а Spark Foundry организовали медийное продвижение проекта в digital.
Состав творческой группы:
Клиент: S8 и «Столото»
- Директор по цифровому маркетингу: Альберт Усманов, S8.Capital
- Директор по маркетинговым коммуникациям: Вероника Юкалова, S8.Capital
- Руководитель направления социальных медиа: Ирина Храпченкова, S8.Capital
- Руководитель управления рекламы: Юлия Баталова, Столото
- Руководитель отдела интернет-рекламы: Яна Пшеничная, Столото
- Руководитель группы медиа-планирования: Алена Соловьева, Столото
- Руководитель отдела интернет-маркетинга: Елена Ванюшкина, Столото
Креативное агентство: Leo Burnett Moscow
- Исполнительный креативный директор: Михаил Кудашкин
- Креативный директор: Алексей Жучков
- Директор по стратегическому планированию: Вероника Данилова
- Копирайтер: Олеся Кожемякина
- Арт-директор: Алина Григоренко
- Дизайнеры: Денис Шарабакин, Сергей Васянин
- Аккаунт-директор: Екатерина Земцова
- Продюсеры: Оксана Северин, Роман Калмыков
Production house: Stink
Медийное агентство: Spark Foundry
- Управляющий директор: Виктория Труханова
- Аккаунт-директор: Елена Зверева
- Digital client service директор: Наталия Овчинникова
- Digital-директор: Юлия Абашкина
- Старший digital менеджер: Василий Васильчук