Две компании использовали одно и то же стоковое видео для рекламы Super Bowl LV

Ипотечная компания Guaranteed Rate и сервис для поиска работы Indeed выпустили серьезную, воодушевляющую рекламу для Super Bowl LV. Но зрители обратили внимание на то, что обе компании использовали для своих роликов одно и то же стоковое видео, в котором отец катает на спине свою дочь.

Кадры появились на 0:28 в рекламе Indeed:

И на 0:52 в ролике Guaranteed Rate.

Такая путаница весьма необычна для рекламы Super Bowl, особенно когда компании тратят $5,5 млн за размещение 30-секундного видео. Indeed рассказали USA Today, что креативной команде пришлось использовать стоковое видео из-за трудностей со съемками во время пандемии.

«Одну из съемок пришлось отменить, и мы использовали готовое видео. К сожалению, мы не смогли выяснить, использовали ли другие рекламодатели этот клип, который длится около секунды», — отметили в Indeed. Компания не намерена редактировать ролик, поскольку «его дух остался прежним».

Главный креативный директор Guaranteed Rate Чарли Уикман сказал Adweek, что компания также использовала стоковые кадры из-за коронавируса. Уикман не хотел подвергать опасности членов команды, поэтому решил использовать бесплатный клип, лицензированный компанией Filmsupply.

Негативной реакции ситуация не вызвала. Пользователи посочувствовали креативщикам и пожалели о потраченных деньгах, а некоторые предположили, что это сделано специально, чтобы привлечь внимание к кампании. Тем временем шведскому бренду растительного молока Oatly пришлось выпустить мерч в качестве извинения за свою странную рекламу, которую захейтили в соцсетях.