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25.11.2024 в 09:55

«Стокманн» создаст маркетплейс на базе своего интернет-магазина

Сторонние продавцы уже начали торговать на площадке мебелью, косметикой и одеждой

Российский фешн-ретейлер «Стокманн» намерен создать маркетплейс на базе своего интернет-магазина. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на заявление директора департамента электронной коммерции компании Сергея Фадеева.

Площадка продавала небольшое количество товаров сторонних селлеров — мебель и косметику. Планируется, что в 2025 году ассортимент товаров, которые реализуются по модели маркетплейса, расширится за счет косметики, товаров для дома, бижутерии и, возможно, товаров для детей.

Кроме того, «Стокманн» «уже работает и продолжит работать» с продавцами одежды. Партнерские товары в этой категории компания начала продавать с сентября в разделе «Маркет 1989». Он был запущен в поддержку российским дизайнерам.

В настоящее время компания самостоятельно отбирает бренды и товары для партнерской модели. «Стокманн» предлагает партнерам комиссионную схему, комиссия начинается от 20% и «зависит от категории и заинтересованности в каждом отдельном поставщике».

Сейчас продавцы работают через индивидуального менеджера, но в 2025 году компания запустит платформу с личным кабинетом продавца, интегрированным с сайтом и приложением, складом и розницей.

Товары партнеров хранятся преимущественно на их складах, но «Стокманн» также предоставляет возможность использования своих складов. На данный момент заказы с товарами партнёров доставляются отдельно от собственных товаров «Стокманна». В будущем компания планирует ввести единую корзину для оплаты всех товаров.

Ранее сообщалось, что «Стокманн» выкупил российский бизнес Hugo Boss и открыл магазины бренда под прежней вывеской. В сентябре два бутика начали свою работу в московском ТЦ «Европейский».

Селлеры Маркетплейс Стокманн
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