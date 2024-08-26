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26.08.2024 в 10:32

Доля СТМ ретейлеров в тратах россиян на товары повседневного спроса поднялась до 10,1%

Пять лет назад показатель составлял 5,2%

К началу 2024 года доля собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров в общем объеме трат россиян на товары повседневного спроса (FMCG) составила 10,1%. Показатель вырос вдвое за пять лет. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», которые публикует ТАСС.

В 2019 году доля СТМ в общем объеме продаж FMCG была на уровне 5,2%. Рост доли собственных марок наметился после начала пандемии в 2020 году, говорится в исследовании.

Значение СТМ одновременно растет и с точки зрения генерации выручки. По данным аналитиков «Ромир», доля собственных марок в среднем чеке в этом году достигла 32%. Так, размер среднего чека в сегменте FMCG, если товар СТМ отсутствует, составляет 599 руб., при добавлении такой продукции в корзину средний чек растет до 790 руб.

Авторы исследования выделяют несколько причин роста популярности СТМ.

«Одной из них является изменение потребительского поведения: пандемия привела к увеличению рациональности потребителей, которые стали более внимательно относиться к своим расходам и искать более доступные альтернативы брендовым товарам», — отмечают аналитики.

Кроме того, за пять лет произошел рост качества товаров СТМ, а также расширился их ассортимент. Сейчас собственные марки представлены почти по всех товарных категориях.

«СТМ завоевывают рынок благодаря сочетанию факторов: доступная цена, хорошее качество и широкий ассортимент. Потребители все больше осознают, что СТМ могут быть не хуже брендовых товаров, при этом предлагая более выгодную цену», — прокомментировала результаты исследования директор по развитию бизнеса «Ромир» Анастасия Джафарова.

Исследование проводилось в рамках собственной единой потребительской панели «Ромир», объединяющей 40 тыс. респондентов (15 тыс. домохозяйств), репрезентативно представленных по всей России.

Ромир СТМ FMCG исследование
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