Стильно, модно, креативно: спонсорские кейсы на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

7 июня в Москве состоялась 20-я юбилейная премия «МУЗ-ТВ 2025. Легенда» — одно из самых значимых, масштабных и ярких событий российского шоу-бизнеса. Об этом Sostav рассказала пресс-служба МУЗ-ТВ .

В этом году премия МУЗ-ТВ запомнилась не только шоу, но и коллаборациями с брендами: интеграции партнеров становились неотъемлемой частью шоу как на красной дорожке, так и во время церемонии, создавая настоящие перфомансы.

«Перекрёсток» и МУЗ-ТВ открыли сезон черешни на церемонии премии. В рамках рекламной интеграции артист ХАБИБ появился на красной дорожке на стильном брендированном автомобиле «Перекрёстка», наполненном спелой черешней до краев, задав настроение сладкого сезона. А во время самой церемонии сцену «Live Арена» в какой-то момент буквально «завалило» спелыми ягодами на экранах в сопровождении соответствующего звукового оформления.

Ярко на ковровой дорожке заявил о себе «Лизобакт» — местный антисептик, который заботится о здоровье горла. Ведущая МУЗ-ТВ Вита Чиковани зажгла в прямом эфире: спела, станцевала и устроила целое мини-шоу в компании фирменных маскотов бренда. Было громко, весело и вирусно — в самом хорошем смысле слова.

В эфире бренд тоже не остался в тени. В плашках «Лизобакт» призвал голосовать за любимых артистов и заявил: боль в горле он берет на себя. А за пару минут до начала шоу бренд напомнил телезрителям: если собираешься подпевать кумирам — «Лизобакт» уже на страже твоего голоса.

Прямую трансляцию премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда» зрители могли увидеть не только в эфире телеканала, но и в «VK Видео». В рамках этой коллаборации VK было представлено сразу в нескольких форматах — как в брендинге в эфире канала, так и в креативном проявлении — например, в появлении Джигана от «VK Видео». Так, рэпер вместе со своей супругой Оксаной Самойловой появились на звездной дорожке в люксовом автомобиле: на бортах «Джиган-мобиля» красовались его цитаты и лого «VK Видео».

Внимания заслуживает коллаборация МУЗ-ТВ с брендом Asia st 71: эксклюзивно для 20-й юбилейной премии канала в авторском дизайне от партнера были созданы медальоны «Легенда», которые получил каждый гость звездного партера. Впервые были созданы кейсы для наград — «тарелок МУЗ-ТВ». Дизайн кейсов представлял собой паттерн из логотипов премии 2025, телеканала МУЗ-ТВ и символики партнера, а общая форма и фурнитура были выполнены в традициях последних коллекций люксовых брендов. Кроме того, лимитированная коллекция мерча в дизайне от Asia st 71 досталась счастливчикам — зрителям канала, которые могли выиграть суперсеты «Легенда» в эфире и на диджитал-ресурсах канала.

В 2025 году телеканал МУЗ-ТВ во многом переосмыслил стандарты ивент-маркетинга, интеграций партнеров и коллабораций, превратив рекламные интеграции в нативные перфомансы, которые стали неотъемлемой частью общей концепции проекта.

Креативный подход объединил, казалось бы, несовместимое и дал новый виток развития возможностей для каждого потенциально партнера одного из главных событий шоу-бизнеса и сегмента развлечений.