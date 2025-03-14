В рамках всероссийского конкурса дети покажут, как выглядят игрушки мечты

Конкурс детских рисунков «Создай свою родную игрушку» стартует 14 марта 2025 года. Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание» и федеральным семейным телеканалом «Солнце» направлено на развитие творческого потенциала детей. Подробнее об идеях и целях конкурса пресс-служба канала рассказала Sostav.

Принять участие смогут дети из всех регионов России. Участникам предлагается создать рисунок или эскиз той игрушки, которой еще не существует, но которая воплощает их мечту. Это может быть как фантастический персонаж, так и уникальная игровая концепция. Работы принимаются с 14 марта по 14 апреля 2025 года, а итоги конкурса будут подведены 21 апреля. Загрузить свои работы можно в разделе «Вселенная талантов» на сайте телеканала.

Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала «Солнце»: Для нас очень важна социальная миссия семейного телеканала «Солнце». Поэтому мы не только развлекаем наших зрителей, но и всегда стараемся развивать их таланты в легкой, яркой, неутомительной форме. Уверен, наш совместный проект с Российским обществом «Знание» получится именно таким. Особенно приятно и большая честь для нас, что он проходит в рамках такой нужной общенациональной инициативы, как конкурс «Родная игрушка».

Для пяти победителей конкурс предоставляет уникальные призы от телеканала. Кроме того, один из финалистов получит возможность посетить Москву вместе с родителями и принять участие в финале всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» и «Движением Первых». Финал пройдет в формате масштабного фестиваля для детей и родителей. Именно там будут представлены лучшие рисунки конкурсантов на совместной выставке в «Доме игрушки», планируется разместить до 50 работ.

Кирилл Хвиль, заместитель генерального директора Российского общества «Знание»: Детское воображение не знает границ, а когда оно опирается на богатое культурное наследие нашей страны, рождаются по-настоящему уникальные идеи. Мы рады видеть, как интерес к народным традициям и современные технологии объединяются в этом конкурсе, создавая пространство для самовыражения юных художников из всех уголков России

В поддержку конкурса телеканал «Солнце» заполнил эфир серией ностальгических заставок об истории возникновения первых игрушек: свистулек, неваляшек и конструкторов. Визуально-графические заставки, погружающие в историю возникновения игрушек в России — от древней Руси до наших дней, призваны пробудить теплые воспоминания зрителей о детстве и вдохновить юных творцов на создание новых игрушек.

Напомним, что всероссийский конкурс «Родная игрушка», организованный обществом «Знание» и «Движением Первых», собрал более 28 тыс. заявок. Участники из 89 регионов России представили свои идеи новых отечественных игр и игрушек. Разработка и производство оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности — ключевая задача для организаторов и участников конкурса.