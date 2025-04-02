Стартовал прием заявок на 26 рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД «Коммерсантъ», будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.

В этом году официальный классификатор рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» включает 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Прием заявок продлится до 15 июня.

Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации менеджеров: Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» позволит нам вновь взглянуть на достижения лучших управленцев страны и проанализировать, какие тренды и подходы становятся актуальными в динамично меняющихся условиях рынка. Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах «ТОП-1000», — это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики.

Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев отметил, что рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» уже давно стал не только оценочным инструментом компетенций управленцев, но и аналитическим. Статистика результатов позволяет делать выводы относительно новых тенденций в бизнесе и российской экономике. Так, по словам Вячеслава Евсеева, средний стаж участников рейтинга на занимаемой должности составляет пять лет, что свидетельствует о высокой степени стабильности управленческого состава в российском бизнесе. Лидирующим по численности участников в рейтинге является IT-сектор, представители которого составляют 13% от общего числа лауреатов «ТОП-1000», что подчеркивает динамичное развитие данной отрасли в условиях глобальной цифровизации.

Приглашенные эксперты в рамках дискуссии обсудили важные аспекты современного лидерства, ответили на вопросы о том, как вдохновлять команды на поиски нестандартных инновационных решений и как эффективно трансформировать вызовы и препятствия в новые возможности для бизнеса.

Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mainsgroup: Сегодня наш основной подход строится на том, чтобы принимать в коллектив профессионалов, давая им возможность вдохновляться новыми смыслами и ответственно проявлять предпринимательские способности в проектах по всему миру. Сложно находить и удерживать таких сотрудников, параллельно конкурируя с бюджетами корпораций, но нам позволяет гибкость, отсутствие бюрократии, запуск уникальных продуктов на базе ИИ, пользующихся спросом в России и за рубежом, а также динамично растущее вознаграждение сотрудников от проектной деятельности.

Любовь Маляревская, генеральный директор медиахолдинга «Русская медиагруппа»: Мы сегодня живем в динамично меняющемся мире, и компаниям, нацеленным на успех, необходимо быстро адаптироваться к любым новшествам и инновациям. При этом все мы знаем, что меняться непросто. Даже самые позитивные перемены могут стать для человека источником стресса, страхом перед новым и неизведанным. И задача ответственного человекоцентричного бизнеса — нивелировать этот стресс для команды, создав условия для внедрения инноваций. «Русская Медиагруппа» формирует среду, в которой каждый сотрудник чувствует себя услышанным и уверенным в завтрашнем дне, что способствует построению устойчивого бизнеса.

Наталья Пичугина, директор по персоналу АО «Гринатом»: Мы уделяем большое внимание развитию талантов и навыков сотрудников, поскольку это — залог технологической независимости и успешной реализации всех намеченных проектов. Наша образовательная экосистема основана на доступном обучении, разнообразии форматов и партнерстве с вузами и диджитал-центрами. Каждый сотрудник компании имеет круглосуточный доступ к новым знаниям и возможность реализовать свой потенциал. Наряду с развитием навыков, мы создаем условия для реализации инновационных идей внутри компании и формируем уникальных специалистов, способных продвигать инновации и решать самые сложные задачи. Инвестируя в таланты, мы инвестируем в технологическое лидерство компании и будущее всей отрасли.

Тему важности человекоцентричности в бизнесе продолжила Юлия Обаляева, заместитель генерального директора акционерного общества «Сбербанк-АСТ»: «Человекоцентричный подход — это подход, в котором человек, как исключительно источник дохода уходит в прошлое. Сейчас на горизонте бизнес нового формата, когда на первом месте стоит человек со своими потребностями, заботами и переживаниями. Когда бизнес помогает клиенту быть гибким и адаптивным в столь турбулентном мире. Мы с командой понимаем, что надо предложить клиентам те сервисы и услуги, которые упростят их жизнь: сделают ее проще, безопасней, спокойней. Для себя мы определяем человекоцентричность как содействие увеличению потенциала человека и расширению пространства его возможностей для достижения человеком своих устремлений».

Отвечая на вопрос, какие качества являются определяющими для лидера сегодня и в ближайшем будущем, Артем Тараканов, глобальный финансовый директор ГК Softline, резюмировал: «Настоящий лидер не боится конкуренции с искусственным интеллектом, ведь он понимает: ИИ может дать ответы, но только человек способен задать правильные вопросы, которые приведут к прорывным решениям. Великие лидеры не просто управляют будущим — они учатся у искусственного интеллекта, чтобы вместе создавать невозможное».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что в современном мире, особую значимость приобретает роль лидеров как ключевых драйверов изменений и инноваций. Именно от их гибкости, креативности и способности трансформировать преграды в новые возможности зависит стабильность и процветание их компаний.

Выбор лауреатов рейтинга традиционно будет проходить в несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, публикация результатов. Ассоциация менеджеров представит итоги 26-го рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» 23 сентября, они будут опубликованы на страницах издания «Коммерсантъ».