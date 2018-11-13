В Москве проходит Национальный рекламный форум 2018

12 ноября в Москве стартовал третий Национальный рекламный форум, организованный АКАР. Он проходит в рамках проекта «Дни рекламы». Форум открыла конференция «Реклама — реальный сектор экономики». Партнёром первого дня форума стал NMI Group. Спикеры рассуждали о темпах роста рекламы и её влиянии на российскую экономику.

Sostav взял интервью у нескольких ключевых экспертов рекламного рынка.

Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АО «Газпром-медиа»

В субхолдинге «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» прошла реорганизация. Что стало её причиной? Какого эффекта вы ожидаете от новой модели управления?

Дмитрий Чернышенко:

Мы должны понимать законы бизнеса, особенно медийного. Очень сложно в огромных компаниях — а у нас около 130 компаний, и все они очень важные, большие и успешные — одним махом создать некую синергию, объединение и правильную оптимизацию технологических решений. У нас одних этих платформ сейчас пять, хотя, казалось бы, это странно, надо объединять аудиторию. Мы смотрим, как развиваются активы и ставим на лидеров.

Очевидно, что последние несколько лет развлекательное телевидение продемонстрировало самый быстрый рост. Там самая эффективная платформа, и бэк-офис, и система работы с клиентами, и так далее. На эту платформу мы начали постепенно нанизывать наши другие бизнес-юниты, в том числе и холдинг спортивного телевидения, который не расформирован. Они садятся на платформу бэк-офиса. Это в том числе позволило холдингу «Матч», который существует и прекрасно себя чувствует, выйти, как мы и обещали (когда три года назад его в ноябре запускали) на операционную безубыточность. И это случилось, что очень важно, по итогам первого полугодия ещё до того, как произошло самое большое спортивное событие — мундиаль.

Это синергия, оптимизация, переформирование корпоративного управления. Именно поэтому управляющая компания стала единоличным исполнительным органом в этом холдинге. И я, как генеральный директор, теперь и на операционную деятельность могу влиять, потому что всё очень быстро меняется, и мне нужны инструменты управления для того, чтобы я мог быстро реагировать на те изменения, которые происходят.

Газпром-Медиа анонсировал запуск нового канала «Матч Страна». Зачем холдингу еще один спортивный телеканал? Какая команда будет запускать и развивать его?

Дмитрий Чернышенко:

Мы чувствуем потребность, прежде всего, из регионов. В регионах происходит очень много интересных спортивных событий, которые не вмещают федеральные каналы, «Матч ТВ» и даже наши 13 тематических спортивных каналов.

Мы — крупнейший спортивный медиахолдинг в мире, наш ближайший конкурент — иностранный — в три раза меньше по объёму спортивных трансляций, чем мы. Тем не менее, действительно у зрителей есть потребность в таком контенте.

Сергей Пискарев, президент АКАР, советник генерального директора НРА

Какая стратегия у НРА на 2019 год в условиях, когда интернет-бюджеты опережают телевизионные, а эффективность digital-инструментов растет?

Сергей Пискарев:

В отношении интернета и телевидения — нет никакой конкуренции.

В интернете есть различные платформы — есть поисковые платформы, видеоплатформы, различные платформы текстового контента и аудиоплатформы. Разнообразие такое же, как в офлайн. При этом телевидение на сегодняшний день существует, естественно, и на видеоплатформах в онлайн. И больше 80% потребляемого контента в онлайн — это телевизионный контент.

За последние 9 месяцев рекламный рынок увеличился на 13%. Как вы думаете, сохранится ли такая динамика роста?

Сергей Пискарев:

В следующем году с января по сентябрь рекламный рынок продолжит расти, потому что пока не видим никаких причин, по которым он должен притормаживать. Если ничего отрицательного на потребительском рынке происходить не будет, то и рекламный рынок в текущих ценах будет расти.

Марианна Максимовская, президент группы компаний «Михайлов и партнёры»

Почему группа «Михайлов и партнёры» решила выделить рекламное направление в отдельный холдинг, особенно сейчас, когда существует жёсткая конкуренция не только между небольшими и средними агентствами, но и конгломератами рынка — крупнейшими рекламными группами?

Марианна Максимовская:

Российскому рекламному рынку есть, куда расти. И нам вместе с ним. Всю историю современной России ситуация выглядела так: практически весь наш рынок был поделен между крупными международными сетевыми компаниями. И это, конечно, правильно с точки зрения их опыта и навыков, но годы идут, российские компании растут.

Мы понимаем российский рынок как никто другой — надо, пожалуй, родиться в России, чтобы знать все тонкости жизни в нашей стране и все оттенки отношений в том или ином сегменте рынка. У нас такая экспертиза есть. Мы уверены, что для российского рекламного рынка будет правильно, если у нас в стране, по аналогии с другими развитыми странами, появится крупный национальный игрок. В Японии это Dentsu. В Корее — Cheil. Во Франции в своё время появился Publicis. И в каждой развитой стране есть такая национальная компания.

Думаю, пришло время, чтобы и в России появилась одна или несколько конкурирующих национальных компаний. У «Михайлов и Партнёры» амбициозные цели, мы рассчитываем, что наш дочерний рекламный холдинг NMI Group сможет стать таким игроком.

Почему вы решили развивать рекламные продукты с одним из таких конгломератов — Dentsu Aegis Network? Каким образом будет строиться ваше сотрудничество? Будет ли партнерство с другими компаниями?

Марианна Максимовская:

Мы, конечно, не отказываемся от партнёрства с крупными сетями, и, действительно, по ряду продуктов вошли в партнёрство с Dentsu. Это наш ключевой и глубоко любимый и уважаемый партнер.

Мы совместно развиваем рекламные продукты, перенимаем опыт наших партнеров, но предлагаем им также свою экспертизу, понимание национального рынка.

Мы не исключаем сотрудничества и с другими крупными игроками рекламного рынка.

Юлия Орлова, генеральный директор NMI Group

Сможет ли исключительно российский холдинг конкурировать с сетями с их опытом, сетевой экспертизой, глобальными аккаунтами? И разве все крупные отечественные рекламодатели не сделают выбор в пользу сети?

Юлия Орлова:

Наша операционная модель критично отличается от западных холдингов.

Западные холдинги живут в концепции закрытых экосистем, пытаясь вобрать все внутрь и замкнуть клиента внутри периметра. Но эта модель устарела: в эру меритократии технологий и неравномерного распределения знаний, западные холдинги (сохраняя core медиа экспертизу) начинают проигрывать и в экспертизе, и в решениях, и в людях технологическим компаниям, стартапам и т. д.

Мы же оперируем как маркетплейс — не пытаемся сами быть лучшими во всех областях, а используем лучшие решения и практики рынка (как медиа, так и смежных), обеспечивая их интеграцию и лучший клиентский опыт.