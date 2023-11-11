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11.11.2023 в 18:03

Стартап экс-сотрудников Apple создал смартфон будущего без экрана

Стоимость девайса составит $699

Стартап Humane, основанный экс-сотрудниками Apple, представил устройство AI Pin, которое, как обещают разработчики, в будущем заменит обычные смартфоны, пишет Тhe Vergе. Первая партия гаджетов составит 100 тысяч штук, предзаказ открывается 16 ноября.

Девайс представляет собой квадратное портативное устройство, которое крепится на одежду с помощью специального магнитного фиксатора. Работает гаджет на базе операционной системы Cosmos, которая интегрирует ИИ-модели от OpenAI и Microsoft. Гаджет оснащен пока неназванным процессором Qualcomm Snapdragon, камерой, датчиками глубины и движения.

AI Pin умеет общаться с пользователем голосом, проецировать изображение на руку, распознавать объекты и лица, переводить текст и речь, вести фото и видео съемку и многое другое.

Помимо покупки самого устройства, стоимость которого составляет $699, пользователям также придется ежемесячно платить $24 за подписку. Она включит в себя тариф мобильного оператора T-Mobile, безлимитный доступ к искусственному интеллекту и облачное хранилище.

Apple
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