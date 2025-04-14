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18+
14.04.2025 в 10:00

Стартовал 4 сезон «Первого регионального фестиваля рекламы»

Прием заявок продлится до 8 августа, а церемония награждения состоится в сентябре в Екатеринбурге в рамках «НРФ Регионы»

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ЦРБК ООО | 1festival.ru
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Фестиваль предоставляет региональным агентствам, брендам и фрилансерам возможность заявить о себе на всероссийском уровне, продемонстрировать свои компетенции и получить экспертную оценку от ведущих специалистов отрасли.

Фестиваль охватывает широкую географию и предлагает разнообразные форматы. Заявки принимаются по трем основным направлениям: диджитал, креатив и активации. Внутри каждого из них — более 40 номинаций — от SMM и нативной рекламы до диджитал-кампаний и брендинга.

В новом сезоне конкурса формат участия стал еще более доступным: организаторы внедрили упрощенную форму подачи заявки и прозрачные условия. Среди новшеств — разделение конкурсантов на два уровня: «Новички» — для участников, делающих первые шаги в сфере рекламы, и «Профи» — для представителей рынка с опытом работы.

Работы участников оценивают признанные эксперты индустрии — признанные лидеры индустрии — эксперты из рекламных агентств. Золотые победители и обладатели Гран-при смогут представить свои проекты на международном фестивале Red Apple — одном из крупнейших событий рекламной индустрии в России.

Как показывает практика предыдущих лет, участие в фестивале становится важным карьерным шагом для региональных креативщиков, оказывая влияние на позиции агентств на рынке, узнаваемость кейсов и клиентскую уверенность. Многие возвращаются в конкурс из года в год, отмечая его как работающую и честную систему профессиональной оценки.

Василий Рубан, директор «АКАР Урал»:

Для каждого региона важна аутентичность. Наша страна многогранна, и эту уникальность нужно превращать в конкурентное преимущество брендов. Поэтому я делаю свою ставку на брендинг, который выражает ту самую индивидуальность, смысл и идею.

Торжественная церемония награждения состоится в сентябре в Екатеринбурге в рамках НРФ Регионы.

Прием заявок продлится до 8 августа. Успейте подать заявку на сайте до 11 мая и воспользоваться самыми выгодными условиями.

Первый региональный фестиваль рекламы НРФ Регионы
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