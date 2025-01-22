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18+
22.01.2025 в 12:40

OpenAI, SoftBank и Oracle запустили совместный ИИ-проект с вложениями в 500 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск компании под названием Stargate

Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate — совместного предприятия (СП) OpenAI, SoftBank и Oracle, которое в ближайшие четыре года инвестирует 500 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп, выступая в Белом доме вместе с руководителями компаний — участниц СП, подчеркнул, что будет поддерживать проект с помощью чрезвычайных распоряжений. Председатель совета директоров и технический директор Oracle Ларри Эллисон заявил, что в рамках инициативы уже строятся дата-центры в Техасе. В будущем они появятся и в других штатах.

Глава японского SoftBank Масаеси Сон сообщил о «немедленном вложении» в проект 100 млрд долларов, а генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил уверенность, что ИИ позволит лечить болезни «с беспрецедентной скоростью».

Дональд Трамп добавил, что Stargate станет дополнением к обещанию SoftBank инвестировать 100−200 млрд долларов в ИИ.

Softbank Oracle OpenAI Stargate
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