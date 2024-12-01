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01.12.2024 в 12:51

Starbucks открыл кофейню в Южной Корее с видом на соседнюю КНДР

Чтобы попасть в заведение посетителям приходится проходить через контрольно-пропускной пункт

В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на Северную Корею. За чашкой кофе посетители заведения могут наблюдать за жизнью соседей в КНДР, пишет Bloomberg.

Новая кофейня расположилась примерно в 50 км к северо-западу от Сеула, вблизи демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. У кофейни есть своя смотровая площадка, с нее посетители через бинокли могут увидеть северокорейскую деревню на горе Сонгаксан, а также демилитаризованную зону, где нет гражданского населения.

Место для заведения было выбрано не случайно — именно здесь происходили ожесточенные бои во время Корейской войны 1950−1953 годов. Южнокорейские власти заявили, что открытие кофейни Starbucks является частью программы по развитию туристической прилекательности приграничных регионов.

В первый день работы кофейню посетили около 40 человек. Чтобы попасть в заведение им, как и всем будущим гостям заведения, пришлось пройти через контрольно-пропускной пункт.

Starbucks
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