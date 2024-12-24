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24.12.2024 в 13:10

Станислав Колосков стал директором по маркетингу сети «585 Золотой»

Ранее он занимал пост директора по маркетингу и лояльности дискаунтеров «В1»

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Станислав Колосков

Станислав Колосков назначен директором по маркетингу сети ювелирных магазинов «585 Золотой». Ранее он занимал пост директора по маркетингу и лояльности в дискаунтере «В1» (принадлежит ретейлеру «Магнит»), где работал с ноября 2022-го. Об этом Sostav сообщили в ювелирной сети.

В новой должности Станислав займется формированием и запуском бренд- и коммуникационной стратегии, а также усилением команды маркетинга.

Кроме того, эксперту предстоит работать над улучшением покупательского опыта клиентов бренда «585 Золотой» через программу лояльности.

До работы в «В1» Колосков был директором по маркетингу и коммерции бренда профессиональной косметики Likato. В разное время эксперт занимал позицию директора по маркетингу в Tanuki Family, «Подружке», Sunlight. Также он был директором по рекламе и CRM в Ostin, директором по цифровой трансформации и омниканальности в РИВ ГОШ.

585/Золотой Директор по маркетингу Станислав Колосков В1 Кадры 2024
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