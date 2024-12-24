Станислав Колосков стал директором по маркетингу сети «585 Золотой»

Станислав Колосков назначен директором по маркетингу сети ювелирных магазинов «585 Золотой». Ранее он занимал пост директора по маркетингу и лояльности в дискаунтере «В1» (принадлежит ретейлеру «Магнит»), где работал с ноября 2022-го. Об этом Sostav сообщили в ювелирной сети.

В новой должности Станислав займется формированием и запуском бренд- и коммуникационной стратегии, а также усилением команды маркетинга.

Кроме того, эксперту предстоит работать над улучшением покупательского опыта клиентов бренда «585 Золотой» через программу лояльности.

До работы в «В1» Колосков был директором по маркетингу и коммерции бренда профессиональной косметики Likato. В разное время эксперт занимал позицию директора по маркетингу в Tanuki Family, «Подружке», Sunlight. Также он был директором по рекламе и CRM в Ostin, директором по цифровой трансформации и омниканальности в РИВ ГОШ.