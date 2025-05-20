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18+
20.05.2025 в 22:00

Станислав Клещельский станет директором по маркетингу банка ВТБ

В его профессиональном бэкграунде — управление маркетингом розничного бизнеса «Сбера» и должность CMO в SberDevices

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Станислав Клещельский

Станислав Клещельский, курировавший стратегический маркетинг и маркетинг инновационных проектов в департаменте маркетинга и коммуникаций «Сбера», в ближайшее время начнет руководить маркетингом банка ВТБ. Об этом Sostav сообщили источники на рекламном рынке.

В послужном списке Клещельского — должность директора по маркетингу розничного бизнеса «Сбера», которую он занял в 2018 году, а также опыт в роли CMO в SberDevices.

С 2013 года Станислав Клещельский отвечал за направление маркетинга корпоративного бизнеса в части цифровых продуктов и пассивов в Сбербанке. В 2016 году он возглавил направление маркетинга цифровых продуктов и сервисов бесконтактной оплаты для розничных клиентов. Эксперт внедрял новые инструменты продвижения, а в 2018 году объединил две маркетинговые команды для разработки и вывода на рынок формата Stories и денежных открыток в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

ВТБ занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей по версии Sostav. За 2024 год затраты банка на рекламу превысили 20 млрд руб.

ВТБ Станислав Клещельский
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