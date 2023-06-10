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10.06.2023 в 16:21

Стало известное, какое мороженое предпочитают россияне

«СберМаркет» проанализировал спрос покупателей на холодный десерт

Большинство россиян предпочитают шоколадное мороженое, такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», пишет «Вечерняя Москва».

Чтобы получить такие результаты, сервис проанализировал спрос на холодный десерт с января по май 2023 года. Оказалось, что самым популярным у россиян является шоколадное мороженое, его предпочитают 33,4% россиян. Еще 24,1% жителей страны выбирают ванильный вкус. В тройку лидеров также вошло мороженое со вкусом крем-брюле, которое выбирали 5,3% российских покупателей. Кроме того, жители страны любят мороженое с клубничным и фисташковым вкусом.

При этом чаще всего россияне выбирают мороженое в маленьких упаковках весом до 100 грамм — наиболее востребованными оказались стаканчики и эскимо. Реже покупатели выбирают рожки, мороженое-сэндвич и брикеты.

Ранее мы писали, что более трети россиян назвали себя сладкоежками. Ежедневно в рационе 39% жителей России присутствуют сладкие и кондитерские изделия. Самыми любимыми сладостями они назвали конфеты и шоколад.

мороженое СберМаркет
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