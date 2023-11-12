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12.11.2023 в 11:04

Стало известно, какие сервисы VPN попадут под блокировку в России

Определять сервисы, представляющие угрозу, будет специальная экспертная комиссия

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Под блокировку в России попадут VPN-сервисы, которые представляют угрозу безопасности функционирования интернета. Определять их будет специальная экспертная комиссия, пояснили в Минцифры, пишет «РИА Новости».

В министерстве отметили, что фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза, может осуществляться на основании решения экспертной комиссии. Уточняется, что обход ограничений информации, доступ к которой был ограничен согласно закону, представляет угрозу безопасности функционирования интернета.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор начнет ограничивать доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, а также сайты с рекламой соответствующих программ.

В Совфеде попросили Роскомнадзор проверить и заблокировать более 50 VPN-сервисов, которые продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, нарушая российские законы.

VPN
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