Пользователи онлайн-кинотеатров стали удерживать подписку в течение пяти месяцев

Россияне стали в 1,5 раза дольше пользоваться услугами онлайн-кинотеатров — за год срок подписки вырос до пяти месяцев. Аналитики отмечают, что сервисам удается удерживать зрителей за счет более удобных интерфейсов и релевантных рекомендаций контента, а также оригинальных проектов, которых становится все больше, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, за последние полтора года видеосервисы стали сильно отличаться друг от друга: раньше они были почти одинаковыми, так что зрителю не было смысла удерживать подписку на неуникальный сервис.

Эксперт отметил, что интенсивность промоакций снизилась, ведь площадки стали производить больше контента, а на это нужно больше средств — поэтому онлайн-кинотеатры перестали дарить подписчикам контент, и переходить из одного сервиса в другой стало сложнее.

Директор по развитию видеосервиса «Ростелекома» Wink Антон Володькин заявил, что со снижением промопериодов стал наблюдаться рост life-time, но только до 10−15%. Удерживать подписчиков позволяет также функция пользования сервисом на разных устройствах: на Smart TV и через приложение в смартфоне, полагает Володькин.

Кроме того, представитель онлайн-кинотеатра more.tv сообщил, что лояльность пользователей к подписной системе вырабатывается также за счет увеличения количества игроков на рынке.

При этом ключевым фактором, по мнению Кускова, остается оригинальный контент. По данным агентства, в прошлом году онлайн-кинотеатры закупили для эксклюзивного показа менее 50 фильмов и сериалов. В 2021 году ожидается двукратный рост этого показателя.