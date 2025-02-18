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18+
18.02.2025 в 06:10

Средний срок владения легковым автомобилем увеличился

Россияне не торопятся расстаться с иномарками ушедших брендов

Средний срок владения легковым автомобилем в России продолжает расти. В 2024 году он составил 7,3 года против 7,1 года в 2023. Покупатели не готовы к смене автомобилей при текущих высоких кредитных ставках, а также к отказу от продукции ушедших из страны брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Россияне не спешат пересаживаться с машин ушедших из страны зарубежных брендов на китайские. Чаще всего такой автомобиль приобретают «в пару» к привычной иномарке, а не взамен нее.

Многие автовладельцы откладывают покупку авто, так ка по-прежнему ожидают возвращения в страну зарубежных производителей. Также из-за роста стоимости новых автомобилей граждане откладывают продажу своих иномарок, предпочитая вкладываться в ремонт.

Эксперты не исключают, что в перспективе граждане будут чаще менять автомобили на фоне роста продаж китайских марок. Однако в ближайшие годы, вероятнее всего, тренд на увеличение срока службы легковых машин продолжится.

Ранее сообщалось, что российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6%, достигнув рекордных показателей за десять лет. Всего было продано более 6 млн штук.

Авто
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