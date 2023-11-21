Средний чек на поход в кино в России сократился на 20% за год

В январе-октябре 2023 года средний чек россиян на поход в кино (в показатель входит покупка билета и традиционного перекуса: попкорн, напитки, комбо-наборы) снизился более чем на 20% год к году и составил 724 руб. В прошлом году показатель был на уровне 927 руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Отмечается, что средняя сумма платежа за онлайн-кинотеатры (подписки на просмотр фильмов и сериалов в различных интернет-сервисах) практически не изменилась — 384 руб. против 387 руб. годом ранее.

По данным банка, россияне предпочитают ходить на премьеры фильмов в новогодние каникулы. Так, самое большое количество платежей по картам на офлайн-сеансы пришлось на январь. Пик по числу платежей за онлайн-кинотеатры в этом году был зафиксирован в мае.

Кроме того, исследование показало, что общий средний «мужской» чек на кино больше «женского» — 487 руб. против 399 руб. соответственно. Число покупок в этой категории у представителей обоих полов практически одинаковое, указывают аналитики.

Чаще всего по картам банка на кино тратят россияне в возрасте от 31 до 40 лет — 34,5% от общего числа платежей. Второе место по расходам у соотечественников в возрастной группе 41−50 лет (31,5%), третье — у клиентов в возрасте 51−60 лет (17,3%).

Ранее сообщалось, что россияне увеличили траты в новогодние каникулы на развлечения, продукты и рестораны. С 1 по 8 января 2023 года средний чек в кинотеатрах вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и составил 745 руб., расходы в супермаркетах выросли на 11%, до 598 руб., траты на походы в рестораны — на 6%, до 1127 руб., в кафе — на 12%, до 707 руб.