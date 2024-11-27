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27.11.2024 в 11:20

Средний чек перевода через СБП вырос на 25% за год

Россияне стали чаще использовать Систему быстрых платежей для денежных переводов

Соотечественники стали чаще переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП), а суммы транзакций значительно выросли. Так, средний чек перевода по СБП за 10 месяцев 2024 года увеличился на 25% год к году, выяснили аналитики банка «Русский Стандарт». Об этом пишет «Прайм».

Во время исследования специалисты проанализировали все переводы в онлайн-сервисах банка за 10 месяцев 2024 и 2023 годов. Средняя сумма перевода через СБП в январе-октябре 2024 года оказалась на уровне 11 666 руб., годом ранее — 9306 руб.

Кроме того, аналитики установили, что общее число переводов через СБП в этом году выросло на 29%, а сумма — на 62% год к году.

Как отмечают специалисты «Русского Стандарта», если за 100% взять два вида переводов — через СБП и «с карты на карту», то по статистике за январь-октябрь 2024-го первый вид лидирует с «подавляющим преимуществом» — 94% против 6%. За аналогичный период 2023 года доля переводов через СБП была чуть ниже — 90% против 10% у карт.

По общей сумме переводов на СБП статистика похожая. На Систему быстрых платежей пришлось 96% против 4% у карт в 2024-м. Годом ранее соотношение также было в пользу СБП — 90% против 10%.

Ранее сообщалось, что СБП продолжает отключать комиссии. С 1 ноября пополнение электронных кошельков до 100 тысяч руб. в месяц стало бесплатным.

Средний чек система быстрых платежей СБП
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