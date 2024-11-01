СБП продолжает отключать комиссии

С 1 ноября в России действуют новые правила пополнения электронных кошельков через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пополнение кошельков на сумму до 100 тыс. руб. в месяц и переводы с них осуществляются бесплатно. Кроме того, банки больше не могут взимать комиссию за переводы через данный сервис в пользу государства. Об этом пишет «Прайм».

Если сумма перевода превышает 100 тыс. руб. в течение календарного месяца, то комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за одну операцию.

Как отметил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн, раньше размер комиссий мог различаться в зависимости от банка и типа электронного кошелька.

С 1 ноября банки также не смогут брать комиссии с россиян за переводы через СБП в пользу государства. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и прочих платежах.

Напомним, с 1 мая текущего года граждане получили возможность осуществлять бесплатные переводы через СБП между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн руб. ежемесячно.