Средние зарплатные предложения в гостинично-ресторанной сфере выросли на 21%

Средние зарплатные предложения для новых сотрудников в гостинично-ресторанной сфере (HoReCa) увеличились на 21% год к году. В июле средние предлагаемые зарплаты для соискателей составили 45 780 руб. в месяц за полный рабочий день. Таковы данные платформы «Авито работа».

Аналитики уточняют, что наибольший прирост средних зарплат был отмечен среди бариста. Так, в прошлом месяц средняя предлагаемая заработная плата для кандидатов на эту позицию достигла 38 268 руб. при полном графике, что на 27% больше, чем в июле 2023-го.

Также в числе лидеров по росту зарплат оказались бармены и официанты — средние предлагаемые зарплаты выросли на 24% — 44 670 руб. для барменов и 50 025 руб. для официантов. На 22% подняли зарплаты на должность администратора ресторана, на 18% — на позиции администратора гостиницы.

Возглавили топ по приросту активных вакансий также бариста. Количество предложений о работе для них выросло на 43%. Спрос работодателей на хостес увеличился на 38% год к году, а на работников кухни — на 24%.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2024 года число вакансий для разработчиков видеоигр в России выросло в годовом выражении на 23%, до 5,5 тыс.