Спрос на франшизы в сфере продуктовой розницы растет

Интерес к франшизам в сфере продуктовой розницы за год вырос почти в два с половиной раза. Существенную долю интереса формируют предложения крупнейших ретейлеров, сообщает «Коммерсант».

Так, спрос на франшизы в сфере торговли в январе—марте увеличился в 2,4 раза год к году, подсчитали в «Авито Бизнес 360». Направление стало самым быстрорастущим, сформировав 26% запросов.

Портал Businessmens.ru также выделяет торговлю как одно из направлений роста интереса предпринимателей. Спрос на профильные франшизы, по оценкам аналитиков, вырос на 37% год к году. При этом интерес к открытиям франшиз магазинов одежды за год упал на 35,3%, электроники — на 31,3%.

По данным Infoline, в январе—марте 2025 года в России работали 14,2 тыс. франчайзинговых магазинов федеральных торговых сетей. Самые высокие темпы роста показала сеть «Около» (входит в X5), увеличив количество франчайзинговых объектов на 62% за год, до 1,6 тыс.

По словам участников рынка, в сегменте продуктовой розницы активность бизнеса сконцентрирована в нише продуктовых супермаркетов и небольших магазинов у дома.

По данным Franshiza.ru, в России наблюдается снижение интереса к открытию новых пунктов выдачи заказов интернет-магазинов. Так, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года количество заявок на запуск такого бизнеса уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.