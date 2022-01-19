Spotify стал пятой компанией, начавшей процесс «приземления» в России

Стриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении». Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Таким образом, Spotify стал пятой организацией, которая приступила к выполнению новых требований российского законодательства. Ранее TikTok, американская Apple и сингапурская Likee завели кабинеты на сайте ведомства и создали формы для обращений. Личный кабинет также открыл мессенджер Viber.

Напомним, согласно закону, действующему с 1 января 2022 года, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

Всего 13 компаний обязаны следовать новым правилам. IT-гиганты, проигнорировавшие требование, не смогут распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для рекламодателей из России. В качестве крайней меры власти могут частично или полностью заблокировать ресурсы.