Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+19
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.01.2022 в 08:00

Spotify стал пятой компанией, начавшей процесс «приземления» в России

Ранее TikTok завёл личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Стриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении». Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Таким образом, Spotify стал пятой организацией, которая приступила к выполнению новых требований российского законодательства. Ранее TikTok, американская Apple и сингапурская Likee завели кабинеты на сайте ведомства и создали формы для обращений. Личный кабинет также открыл мессенджер Viber.

Напомним, согласно закону, действующему с 1 января 2022 года, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

Всего 13 компаний обязаны следовать новым правилам. IT-гиганты, проигнорировавшие требование, не смогут распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для рекламодателей из России. В качестве крайней меры власти могут частично или полностью заблокировать ресурсы.

Роскомнадзор Spotify
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.