Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+13
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.01.2022 в 17:15

Likee и Viber начали выполнять требования закона о «приземлении»

Компании зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора

Соцсеть Likeme Pte.Ltd. (Likee) и мессенджер Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона «о приземлении». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее личный кабинет зарегистрировала компания Apple. По новому закону, иностранные IT-компании с суточной аудиторией от 500 тыс. российских пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Среди таких компаний — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Компании должны будут разместить на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендованный счетчик посещаемости. Эти площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

IT-гиганты, проигнорировавшие требование, не смогут распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для рекламодателей из России. В качестве крайней меры власти могут частично или полностью заблокировать ресурсы.

Apple Viber Likee закон о приземлении
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.