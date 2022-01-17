Likee и Viber начали выполнять требования закона о «приземлении»

Соцсеть Likeme Pte.Ltd. (Likee) и мессенджер Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона «о приземлении». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее личный кабинет зарегистрировала компания Apple. По новому закону, иностранные IT-компании с суточной аудиторией от 500 тыс. российских пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Среди таких компаний — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Компании должны будут разместить на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендованный счетчик посещаемости. Эти площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

IT-гиганты, проигнорировавшие требование, не смогут распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для рекламодателей из России. В качестве крайней меры власти могут частично или полностью заблокировать ресурсы.