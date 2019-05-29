Рекламная видеосеть United: Sports.ru запускает новый формат спортивного телевидения

Sports.ru объявил о запуске нового спортивного телевидения. Рассказываем, что такое United и зачем это брендам и обычным пользователям.

Что это такое?

United — мультиканальная видеосеть, объединяющая лучших, по мнению самих сотрудников United, спортивных блогеров. Сеть будет помогать им с контентом и дистрибуцией, а также с продюсированием качественных интеграций брендов.

Основная идея проекта в изменении концептуального подхода — спортивное телевидение в России относительно монополизировано, значительное количество хорошего тематического видеоконтента остается без внимания как пользователей, так и рекламодателей.

Задача — не сделать новую телевизионную «кнопку», а предложить еще один качественный канал для коммуникации со спортивной аудиторией.

United: Медиаменеджеры, ставящие знак равенства между словами «медиа» и «сайт» (ну или «газета», «радио»), почти всегда проигрывают. За последние несколько лет мы сделали несколько серьезных шагов от традиционного спортивного медиа к спортивному холдингу, и United — очередной из них. Идея пришла в голову команде еще в начале 2018-го года, но Чемпионат мира и сопутствующая ему загрузка отсрочили запуск до сегодня. Конкретный источник вдохновения назвать сложно, но очевидно, что Youtube — это большое явление, и мы — подходящий игрок, чтобы консолидировать спортивный инвентарь и сделать его более презентабельным для клиентов. В общем, нам было сложно пройти мимо.

Создатели нового проекта намерены предоставлять пользователям спортивные новости, обзоры, репортажи и развлекательный контент. В стартовых планах United охватить более 15 000 000 уникальных пользователей.

По их словам, значительная доля уникальной аудитории платформы позволяет охватывать аудиторию, недоступную в других digital-каналах.

Как это работает?

Технически для основных авторов контента (блогеров) ничего не меняется — они работают в рамках своих каналов, а United помогает им с продажами и дистрибуцией. В этом помогают собственные мощности Sports.ru и накопленная экспертиза в маркетировании продуктов.

В общем, Sports.ru запускает свое так называемое агентство спортивного маркетинга. По признанию сотрудников, потенциально еще и киберспортивного.

Зачем это брендам?

Евгений Коврин, директор по развитию United: Наша миссия для брендов, как и в ряде других стартапов холдинга — сокращение дистанции между рекламодателями и спортивной аудиторией. Среди брендов есть мнение, что спорт — это такой храм, в который надо приходить по праздникам и аккуратно в нем сидеть. Это не так, спорт — это утилитарная территория, которую можно и нужно использовать, если вам есть что рассказать о себе как мужской, так и женской аудитории. А чтобы эта территория была не только эффективной, но и приятной в работе, мы создаем United. В частности — выступаем единым посредником между брендом и блогерами, делаем удобный документооборот, гарантируем показатели эффективности и страхуем риски.

Зачем это пользователям?

United: Точно нельзя сказать, что в России сложился переизбыток качественного спортивного контента, поэтому миссия United для пользователей примерно такая: поднять талантливых, но пока не слишком охватных ребят, на радары широкой публики. Если значимого для рынка контента по теме будет больше, от этого точно выиграют все — в том числе и зрители.

К проекту United уже присоединились Мария Командная и канал COMMANDOS, Евгений Савин и канал «Красава», даже Василий Уткин со своим уже легендарным «Футбольным клубом». Интересно, что примерно год назад Уткин и сам стал одним из учредителей агентства спортивного маркетинга Simple Sport, где занял пост генерального продюсера. На данный момент видеосеть United по своей идее и спектру услуг — скорее его конкурент, чем союзник.

Кроме Командной, Савина и Уткина в деле более двадцати YouTube-каналов (Zzone, Время футбола, Goal 24, FUT Magazine, Живой футбол, Картавый футбол, МЯЧ Production, Барселона ТВ, Нечай и другие). Для рекламодателей — это список блогеров, доступных для покупки через United для креативных интеграций и амбассадорских проектов.