KDV продал конкуренту право на бренд за 300 тысяч рублей

Белорусско-германское СП «Санта Бремор» и ООО «КДВ Яшкино» урегулировали спор вокруг товарного знака «Топ-топ». Стороны заключили мировое соглашение в Суде по интеллектуальным правам: KDV предоставит конкуренту согласие на регистрацию обозначения «ТОП» для мороженого и других замороженных продуктов, а «Санта Бремор» выплатит за это 300 тыс. руб.

В мае «Санта Бремор» обратилась в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Топ-топ», принадлежащего «КДВ Яшкино», из-за неиспользования. Иск касался широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, в том числе кондитерских изделий, конфет, печенья и шоколада. При этом белорусская компания претендовала на регистрацию собственного обозначения «ТОП» для мороженого.

По условиям мирового соглашения «Яшкино» обязуется выдать безотзывное письмо-согласие на регистрацию знака «ТОП» по заявке «Санта Бремор». Компания также обязалась в дальнейшем не оспаривать исключительные права конкурента на зарегистрированное обозначение и не препятствовать его использованию.

«Санта Бремор», в свою очередь, гарантировала, что будет использовать «ТОП» только для согласованного перечня товаров: мороженого, замороженных десертов, сорбета и пищевого льда. Стороны также договорились не допускать смешения своих обозначений и продукции.

Ранее сообщалось, что «Купер» выкупил товарный знак у предпринимателя за 100 тысяч рублей.