Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении спецсчетов для иноагентов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о рублёвых специальных счетах для иностранных агентов. Об этом в своём Telegram-канале рассказал руководитель комитета Василий Пискарёв.

Законопроект вводит особый порядок выплаты денег, которые иноагенты получают от брендов и использования результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки, литературы и искусства, исполнения и фонограмм, сообщений в радио- или телеэфирах, изобретений и товарных знаков). Авторские вознаграждения иностранных агентов должны будут зачисляться на спецсчёт. Распоряжаться средствами они смогут только после утраты статуса иноагента.

Пискарёв заявил, что иностранные агенты должны быть ограничены в своих финансовых правах. За последние три года в реестр иноагентов включили 124 сотрудника СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, 25 общественных деятелей и 25 блогеров.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что иностранных агентов хотят обязать открывать специальный рублёвый счёт, куда будут зачислять их доходы от творческой деятельности. Получать деньги другим способом иноагентам запретят.