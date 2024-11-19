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19.11.2024 в 17:53

Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении спецсчетов для иноагентов

За последние три года в реестр иностранных агентов, в частности, включили 25 блогеров

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о рублёвых специальных счетах для иностранных агентов. Об этом в своём Telegram-канале рассказал руководитель комитета Василий Пискарёв.

Законопроект вводит особый порядок выплаты денег, которые иноагенты получают от брендов и использования результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки, литературы и искусства, исполнения и фонограмм, сообщений в радио- или телеэфирах, изобретений и товарных знаков). Авторские вознаграждения иностранных агентов должны будут зачисляться на спецсчёт. Распоряжаться средствами они смогут только после утраты статуса иноагента.

Пискарёв заявил, что иностранные агенты должны быть ограничены в своих финансовых правах. За последние три года в реестр иноагентов включили 124 сотрудника СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, 25 общественных деятелей и 25 блогеров.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что иностранных агентов хотят обязать открывать специальный рублёвый счёт, куда будут зачислять их доходы от творческой деятельности. Получать деньги другим способом иноагентам запретят.

Госдума законопроект иноагенты
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