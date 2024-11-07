Для иноагентов хотят ввести особый порядок выплаты доходов от творчества

Иностранных агентов хотят обязать открывать специальный рублёвый счёт, куда будут зачислять их доходы от творческой деятельности. Получать деньги другим способом иноагентам запретят. Такой законопроект могут начать рассматривать в Госдуме на следующей неделе. Об этом в своём Telegram-канале рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроектом вводится особый порядок выплаты денег, которые иноагенты получают от брендов и использования результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки, литературы и искусства, исполнения и фонограмм, сообщений в радио- или телеэфирах, изобретений и товарных знаков).

Ранее стало известно, что больше половины иноагентов в России не ставят маркировку на своих ресурсах. За это суды оштрафовали их уже на 12,5 млн руб. Также сообщалось, что рекламные доходы блогеров-иноагентов сократились. В январе-июне рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в блогах иностранных агентов 46,7 млн руб., годом ранее показатель составлял 75,7 млн руб.