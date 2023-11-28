Спецпроекты помогают узнать о новых брендах 72% россиян

72% росиян согласны, что спецпроекты помогают узнать о новых брендах. Об этом говорится в исследовании Realweb Creative и Tiburon Research.

64% респондентов заявили, что спецпроекты располагают к себе покупателей, меняют мнение о бренде в лучшую сторону. 63% опрошенных считают, что спецпроекты побуждают людей воспользоваться товаром или услугой.

45% россиян в спецпроектах привлекает возможность развлечься — пройти тест, принять участие в игре или посмотреть развлекательный контент.

37% респондентов нравятся спецпроекты, которые предоставляют возможность узнать что-то новое. Это могут быть образовательные материалы, тесты, викторины или другие формы обучения.

66% респондентов нравится взаимодействие со спецпроектами-играми, 58% — со спецпроектами-подборщиками.

34% опрошенных отметили, что формат спецпроектов их привлекает больше, чем формат классической рекламы через видео, за этот вариант проголосовало 25%. Ещё 34,9% заявили, что оба формата одинаково интересны.

Согласно исследованию, спецпроекты чаще привлекают более платёжеспособную аудиторию — тех, кому хватает денег на покупку крупной бытовой техники.

Наиболее позитивно к спецпроектам относится молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет. Также такие проекты чаще интересны женщинам, нежели мужчинам.

Пользователи не готовы тратить слишком много времени на участие в спецпроектах. Для 83% россиян комфортный промежуток — 5−10 минут. Например, можно предложить короткие тесты или викторины, игры или интерактивные элементы. Главное — чтобы такие проекты были интересными и привлекали внимание, говорят авторы исследования.