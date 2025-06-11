Spar копает глубже: калининградский ретейлер задумался о доле в агробизнесе

Сеть магазинов «Спар-Калининград», управляющая более 70 торговыми точками Spar в Калининградской области, рассматривает возможность покупки доли в агробизнесе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя совета директоров компании Олега Пономарева.

По его словам, компания ведет переговоры о приобретении 50% долей в нескольких локальных хозяйствах, специализирующихся на выращивании картофеля и других корнеплодов. Инвестиции в проект могут составить «сотни миллионов рублей».

Цель проекта — решить проблему с «нехваткой и дороговизной» овощей из так называемого «борщевого набора» — картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука. Пономарев уточнил, что партнеры будут обеспечивать «определенный объем производства», а Spar — сбыт продукции.

По данным Росстата, особенно сильно за последний год подорожал картофель — почти на 92%. Рост цен обусловлен сокращением производства: в 2024 году объемы сбора картофеля упали почти на 12%.

Для стабилизации ситуации на рынке Минсельхоз ввел беспошлинную квоту на ввоз картофеля. Сначала ее размер составлял 150 тыс. тонн, а в мае был увеличен в два раза. По оценкам министерства, в 2025 году площади под картофелем планируется увеличить на 1,7% по сравнению с прошлым годом — до 286 300 га.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, участие ретейлеров в аграрном бизнесе становится частью устойчивой рыночной практики, особенно в условиях инфляционного давления. Например, крупнейшие игроки — Х5 Group и «Магнит» — развивают агроконтракты и агроагрегаторы, а также владеют собственными производственными мощностями.

Как отмечает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк, региональные сети, также как и крупные, могут переходить к прямым или интегрированным схемам сотрудничества с фермерами. Небольшие сети могут воспользоваться услугами частных оптово-распределительных центров, которые заключают контракты с фермами и занимаются фасовкой и логистикой продукции.