Илона Маска обвинили в распространении сексистской корпоративной культуры

Апелляционный суд США девятого округа отклонил попытку SpaceX перевести в арбитраж дело восьми бывших инженеров, обвинивших компанию в гендерной дискриминации и незаконном увольнении. Теперь разбирательство может продолжиться в федеральном суде, сообщает Reuters.

Иск был подан в 2024 году. Инженеры утверждают, что их уволили после распространения открытого письма, в котором они критиковали поведение основателя SpaceX Илона Маска в социальных сетях и призывали руководство компании отказаться от комментариев сексуального характера в соцсетях.

По словам истцов, в письме Маск был назван «отвлекающим фактором и позором» для компании. Инженеры также заявили, что его публичное поведение способствовало формированию в SpaceX сексистской корпоративной культуры, в которой женщины сталкивались с домогательствами и дискриминационными высказываниями.

SpaceX отвергла обвинения. Компания настаивала, что спор должен рассматриваться в частном арбитраже на основании соглашений, подписанных сотрудниками. Однако апелляционный суд согласился с решением нижестоящей инстанции: требования инженеров подпадают под действие федерального закона США, позволяющего рассматривать определенные споры о сексуальных домогательствах в суде, несмотря на наличие арбитражных соглашений. Теперь компании предстоит защищаться от обвинений непосредственно в судебном разбирательстве.

В 2023 году Минюст США подал в суд на SpaceX за дискриминацию беженцев при приеме на работу. Позднее Минюст сам отозвал обвинения.