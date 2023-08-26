SpaceX Илона Маска обвинили в дискриминации беженцев при приеме на работу

Минюст США подал в суд на ракетно-космическую компанию SpaceX Илона Маска за дискриминацию беженцев при приеме на работу сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что зафиксировано множество случаев, когда компания отказывалась нанимать на работу просителей убежища и беженцев. Расследование, которое велось с 2020 года, показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять просителей убежища и беженцев из-за их статуса, а отдел кадров компании «активно препятствовал» таким соискателям.

В минюсте подчеркнули, что все люди, получающие в США статус беженца, проходят тщательную проверку со стороны правительства, поэтому работодатели не могут подвергать их дискриминации при приеме на работу.

Министерство через суд намерено добиться компенсации лицам, которым было отказано в приеме на работу, штрафа для компании и изменения политики SpaceX для исключения фактов дискриминации в будущем.