Авторы «Синего трактора» запустят в продажу аналог «Kinder Сюрприза»

Авторы популярного мультфильма «Синий трактор» готовятся заключить соглашение с производителем кондитерских изделий с целью выпуска аналога «Kinder Сюрприза», об этом РБК рассказал автор проекта, создатель компании Big Papa Media Артур Днепровский.

Пока неизвестно, какая компания займется производством и когда продукт поступит в продажу. Отмечается лишь, что партнерство будет ориентировано на выпуск шоколадных яиц с игрушкой внутри — конечно же, персонажем из мультсериала.

Авторы «Синего трактора» активно развивают в России лицензионную программу и в других направлениях, в частности, подписан договор с рядом производителей игрушек и одежды: «Симбат», «Сима-Ленд», «Текстиль Маркет».

При этом, как признался Артур Днепровский, продажи мерча и сопутствующих тематических товаров формируют «достаточно большую долю доходов компании». Если до отключения монетизации на YouTube в России распределение доходов от такой продукции и от монетизации на видеохостинге представляло собой пропорцию 30 на 70%, то сейчас доля мерча достигла 50−60%.