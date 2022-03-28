Создатель «Масяни» заявил о блокировке Роскомнадзором сайта мультсериала (обновлено)

UPD: В Роскомнадзоре отметили, что направили требование на удаление одного эпизода сериала — администратор сайта сам ограничил доступ к ресурсу.

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев на своей странице в Facebook (соцсеть и владеющая ей компания Meta признаны в РФ экстремистскими и запрещены) сообщил, что Роскомнадзор (РКН) уведомил об ограничении доступа к сайту с новыми сериями «Масяни».



«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу mult․ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на основании требования Генеральной прокуратуры РФ», — написал Куваев. Он отметил, что сайтом сейчас «крайне редко» пользуются, а серии «Масяни» доступны на YouTube.

По данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов в Рунете, сайта проекта пока нет в реестре.

В РКН заявили «РИА Новости», что направили уведомление о необходимости удаления одного эпизода анимационного сериала, который содержит недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине. При этом в ведомстве уточнили, что не блокировали mult․ru — администратор сайта сам ограничил доступ к ресурсу.

Первые серии «Масяни» на сайте «Мульт.ру» были опубликованы в 2001 году. Позже Куваев создал студию «Мульт.ру», которая помимо «Масяни» выпускала мультсериалы «Магазинчик БО!», «Ежи и Петруччо» и другие. В 2006 году она прекратила своё существование.

Ранее РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова. Решение о блокировке принято на основании ст. 15.3 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следует из данных на сайте ведомства.