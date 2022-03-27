3D-графика, мемфис, природные элементы и другие тренды дизайна презентаций на 2022 год

Презентации — одна из важнейших точек коммуникации с потенциальными заказчиками, они наиболее ярко отражают актуальные тренды в диджитал-дизайне. Последние три года выдались неспокойными. В такие периоды небрежность, даже если это спланированное бунтарство, вызывает дополнительное беспокойство. Дизайн стремится быть все более лаконичным, чистым и легким, чтобы отлично смотреться на всех устройствах, быстро и стабильно загружаться. С другой стороны, одинаковые интерфейсы порядком наскучили и каждый ищет способ проявить свою индивидуальность. О главных трендах презентаций в 2022 году Sostav рассказала Анастасия Маклаева, генеральный директор маркетингового агентства и дизайн-студии Vipro.

3D-графика

Дизайн развивается крайне любопытно. С одной стороны он стремится к максимальному упрощению ради сохранения скорости загрузки интернет-страниц, с другой стороны он вынужден усложняться, так как каждый хочет выделяться на фоне шаблонных решений.

Если в 2020−2021 году в тренде была изометрия, лишь намекающая нам на объем, то в 2022-м все намёки остались позади и популярность набирают яркие, сочные, объемные округлые формы.

Как использовать 3D-дизайн в презентациях

Включение 3D-элементов в презентации поможет вам выделить любую деталь, просто расположите её поверх другого элемента. Но главное правило неизменно — всего должно быть в меру. Излишнее количество деталей будет отвлекать пользователя от вашего основного посыла.

Где можно скачать готовую 3D графику

Handz — библиотека 3D-иллюстраций 3D-рук;

Saly — большой выбор бесплатных 3D-иллюстраций;

Slam Illustrations — пак объёмных иконок;

Shapefest — коллекция 3D-фигур на разные случаи жизни.

Мемфис-дизайн

Дизайн в стиле мемфис — один из ключевых стилей 1980-х годов — снова становится модным. Главное его правило — никаких правил. Он притягателен своей нестандартностью, смелостью, стремлением к позитиву и даже толикой авантюризма.

Последние годы мы настолько активно стремились к упрощению любых интерфейсов ради сохранения комфорта работы с ними на мобильных устройствах, что столкнулись с тем, что презентации, лендинги, сайты стали похожи друг на друга как две капли воды.

Мемфис — это протест против скучных однотипных изображений. Он притягивает взгляды, не оставляя равнодушными.

Как использовать мемфис-дизайн



Как я говорила ранее, главное правила Мемфиса — никаких правил. Смело используйте элементы поп-арта, простые геометрические фигуры, яркие цвета и неожиданные фактуры и узоры.

Как глоток свежего воздуха, Мемфис вдохновляет дизайнеров на процесс творчества, нестандартные и смелые решения. Используйте его как для презентации целиком, так и для придания жизни отдельным её элементам.

Типографика — это основа дизайна

Ещё вчера мы говорили о том, что использование крупных жирных шрифтов с засечками в заголовках недопустимо. Они сложно читаются, сложно воспринимаются большинством пользователей. Но мир не стоит на месте и сегодня мы можем смело говорить шрифтам с засечками громогласное «Да!». В новом окружении они смотрятся шикарно. Красочные шрифты, динамические формы, контуры, переливы, жирные и полужирные шрифты — всем этим изобилуют сейчас презентации.

Как использовать типографику

Не бойтесь вернуться к идее использования шрифтов с засечками. Новые, стильные и модные — они смотрятся как никогда актуально.

Минимализм по-прежнему заслуживает внимания

Какими бы привлекательными ни были мемфис и 3D-дизайн, минимализм остается неустаревающей классикой. Лаконичный, выверенный, без лишних деталей — именно такой дизайн мы ожидаем увидеть в привычных нам классических презентациях.

Как использовать минимализм

Презентация в минималистическом стиле характеризуется простотой линий, крупными элементами, большим количеством свободного пространства, «воздуха». Часто приглушенные, охровые, классические цвета с небольшими яркими вкраплениями при необходимости. Такая презентация будет идеально смотреться как в строгой банковской тематике, так и в более свободолюбивом мире моды и дизайна.

Глассморфизм

Вслед за популярными операционными системами на десктопах и мобильных устройствах глассморфизм завоевывает и презентации.

Чем же характеризуется глассморфизм, как отличить его от остальных стилей? Все просто. Если вы видите полупрозрачные эффекты, подложки как будто из закаленного матового стекла — это он, глассморфизм.

Как использовать глассморфизм

Эффект глассморфизма в презентациях — одно из ключевых нововведений текущего года. Легкий, ненавязчивый, подчеркивает вашу индивидуальность и отлично подходит практически к любой тематике. Ну и безусловно показывает, что вы в курсе всех суперсовременных трендов.

Отлично смотрится в качестве подложки, добавляет объем и глубину, не отвлекая от основного содержания.

Mesh-градиенты

Переживаете, останутся ли в актуальных трендах градиенты? Не переживайте, они вновь и всё ещё в моде.

Mesh-градиенты позволяют легко собрать воедино сложный разноцветный слайд или напротив, добавить жизни в скучноватый, казалось бы, контент. Наравне с глассморфизмом mesh-градиенты подчеркивают объём и глубину картинки. Как будто мы погрузились в калейдоскоп.

Как использовать градиенты

Вариативность использования этого приема делает его особенно притягательным. Пастельные тона или яркие, соседние цвета для мягких градиентов или противоположные для большей яркости и контрастности, плотный и интенсивный или нежный и полупрозрачный — решать только вам.

Поп-арт и комиксы

Старые фотографии, будто наклеенные на яркий фон, коллажи из графических, эмоциональных, а порой и психоделических изображений — всё это снова в моде. Почему снова? Помните вырезки из журналов, личные дневнички и анкеты для девочек? Вот о чём напоминает нам этот тренд.

Ну и конечно комиксы и супергерои — они на гребне модной волны.

Как использовать комиксы и поп-арт в своей презентации



Выберите винтажный дизайн и покорите поклонников поп-культуры. Фон и текстура могут изменить вашу презентацию, а PowerPoint — универсальный инструмент, который поможет вам в этом. Помните, что в каждой истории нужен герой, и её можно сделать в стиле комиксов.

Природные элементы

Сейчас явно стало больше людей, покупающих домашние растения, чем когда-либо. В самоизоляции все хотели быть ближе к природе. Также развивается тенденция к органическим продуктам питания и сохранению природы. Дизайнеры пошли на поводу этих желаний. Используя естественное освещение, натуральные цвета и элементы природы, они создают умиротворяющую и расслабляющую атмосферу.

Как использовать элементы природы в своей презентации

Реалистичные природные рельефы, горы, цветы, деревья, графичные элементы и намёки на силуэты, натуральные цвета — всё это отлично погружает в ощущение спокойствия.

Размытие и зерно

Градиенты по-прежнему очень популярны в дизайне, особенно в синергии с другими эффектами, такими как зернистость и размытие. Эти эффекты придадут вашим проектам глубину эмоций и ощущение подлинности.

Как использовать размытие и зернистость в презентациях

И раньше дизайнеры использовали разные текстуры в дизайне, и мы рады видеть, что зернистый фон снова стали использовать в презентациях.

Подведем итог

Дизайн презентаций в 2022 году становится с одной стороны мягче и сохраняет любовь к простоте, с другой — пестрит яркими красками и смелыми решениями.

Появляются новые, нестандартные способы демонстрации. В разработке таких презентаций точно придётся отойти от шаблонных и накатанных схем.

Используйте все новые тренды с умом, без цели сделать дизайн ради дизайна. Умело подобранный к теме стиль презентации поможет вам достичь максимального результата.

Инструменты, которые помогут в создании трендовых презентаций

«Google Презентации»

Облачный сервис, доступный с любого компьютера, подключенного к интернету. Впрочем, если скачать приложение, можно работать и в автономном режиме. Пользователи хвалят программу за совместимость с различными форматами, а также за возможность конвертировать файлы.

Однако нужно учесть, что для редактирования в этом приложении презентаций, созданных в PowerPoint, потребуется мобильное приложение либо браузер Chrome с соответствующим расширением. Кроме того, в сервисе отсутствует ряд функций, вполне обычных для многих аналогов. Пользователи отмечают, что в «Презентациях» нельзя, например, редактировать яркость и контрастность, а также рисовать во время трансляции.

Prezi

Пожалуй, самый необычный участник списка. Prezi — облачный сервис, который заточен под интеграцию с системами видеоконференцсвязи: Zoom, Webex и MS Teams. Чтобы показать презентацию, придется использовать интернет — возможности сохранить её в том или ином формате и отправить другим пользователям нет. Важное отличие Prezi от абсолютного большинства других редакторов — радикально другой интерфейс. Презентация, созданная в этом сервисе — не линейная последовательность слайдов, а что-то вроде большой интерактивной доски. По клику «камера» наводится на тот или иной ее участок. Пользователи Prezi не считают его полной альтернативой PowerPoint и другим подобным редакторам, но отмечают его бóльшую эффективность в отдельных случаях.

WPS Presentation

В отличие от предыдущего приложения, WPS Presentation обладает достаточно стандартным интерфейсом и функционалом. Входит в состав кроссплатформенного пакета WPS Office, у которого есть приложения для мобильных устройств на iOS и Android, ПК под Windows, Linux и MacOS, а также облачный пакет. На данный момент WPS Office — одна из наиболее распространенных альтернатив PowerPoint, особенно на мобильных устройствах китайских брендов. WPS Presentation поддерживает форматы презентаций PowerPoint, включая PPT, PPTX и PPTM, а также позволяет преобразовывать их друг в друга. При сохранении файл можно сжать, а еще презентацию можно конвертировать в PDF. У облачной версии пакета есть интересная особенность. Это фактически одно приложение, способное работать с текстовыми документами, таблицами, презентациями и PDF-файлами: открывать их, скачивать, редактировать, в том числе совместно.

Главный минус пакета — особенности работы с окнами. Если окно приложения WPS нужно сжать до части экрана (например, при переносе данных), то пользователь может случайно растянуть его так, что нижний край окажется под таскбаром. После этого регулировать размер окна уже не получится — программу придётся закрывать.

Zoho Show

Существует исключительно в виде облачной версии. Отличается сравнительно лаконичным и понятным пользовательским интерфейсом, за который приложение в целом хвалят. Позволяет сохранять и открывать презентации в форматах PPTX и PPSX, а также в виде PDF-файлов, HTML-страниц и других. В числе сильных сторон сервиса — возможность открывать презентации не только на компьютерах и мобильных устройствах, но и на Smart TV, управляя показом со смартфона или умных часов.

У этого редактора нет особых отличий от аналогов, поэтому смысл в переходе на него есть исключительно в том случае, если планируется заменить офисный пакет целиком. А это может быть не самым осторожным шагом — пользователи жалуются на многие решения Zoho за их медлительность, недостаточно качественную интеграцию с корпоративными системами и слабую техподдержку.

Canva

Известный облачный сервис, который позиционирует себя как полную замену PowerPoint и даже прямо призывает забыть о редакторе Microsoft. Что не мешает ему сохранять презентации в формате PPTX. Также позволяет экспортировать их в PDF. В числе особенностей сервиса — богатая база слайдов, профессиональных шаблонов (и возможность создания собственных) и функция создания интерактивного интернет-сайта на базе презентации. Также среди инструментов Canva есть конструктор графиков, который позволяет отображать числовую информацию более чем в 20 видах, и видеоредактор, не требующий профессиональных навыков. Позволяет работать над презентациями совместно.

Среди слабых мест сервиса пользователи называют малое количество шрифтов для кириллицы, зависимость Canva от скорости интернет-доступа, а также отсутствие некоторых функций. Например, кадрировать с телефона можно только прямоугольное фото — возможности вставить его в рамку или форму нет.

Apple Keynote

Редактор от Apple выделяется простым интерфейсом, в целом характерным для «яблочных» продуктов, а также богатой библиотекой графических элементов, галерей изображений, математических уравнений, диаграмм и рядом других интересных функций. Например, в Apple Keynote есть режим «Картинка в картинке», позволяющий добавить в дистанционную презентацию прямую трансляцию с камеры на Mac, iPad или iPhone либо добавить трансляцию экрана устройства Apple. Кроме того, сервис предоставляет широкий выбор вариантов переходов между слайдами и позволяет управлять анимацией с помощью Apple Pencil или пальца. Keynote поддерживает экспорт презентаций как в форматы PowerPoint, так и в HTML, видео, GIF и PDF.

Однако с совместимостью дела обстоят несколько хуже. Синхронизировать презентацию для нескольких девайсов можно только через iCloud, поэтому платформа работает только на устройствах Apple. Чтобы открыть презентацию Keynote на ПК, ее придется сначала конвертировать в совместимый формат.

DesignCap

Этот сервис чаще сравнивают не с PowerPoint, а с Canva. Та же работа исключительно в онлайне (и, соответственно, зависимость от интернет-соединения), множество шаблонов и графических элементов, библиотека из миллионов фотографий и т. д.

При этом у DesignCap нет ряда функций, доступных в Canva. В их числе — анимация и создание видео. С одной стороны, это упрощает интерфейс. С другой, часть пользователей жалуется на слишком базовый функционал.

DesignCap — не просто инструмент решения дизайнерских задач для людей без специальных навыков. Он включает в себя ряд довольно серьезных функций: построение диаграмм и графиков путем импорта XLS и CSV, использование временных шкал и др. А вот с текстами сервис работает не так уверенно. В DesignCap недоступны даже такие функции, как изменение цвета или форматирования выделенного текста.

Slides

Еще один сервис, работающий через браузер. При наличии общих для облачных платформ преимуществ (доступности, отсутствия необходимости волноваться о регулярном сохранении документов и т. д. ), у Slides есть проблемы с совместимостью. Презентации в сервисе создаются в формате HTML, экспортировать их можно в PDF и даже напрямую в ZIP, но для получения PPT или PPTX придется провести дополнительную конвертацию. Кроме того, в числе слабых мест этого решения — дефицит шрифтов, для русского языка их всего 12. Как и другие сервисы, Slides располагает собственной библиотекой изображений, а также позволяет загружать медиафайлы из Facebook, Instagram, Flickr, результатов поиска в Google и других.

«Р7-Офис»

Это решение может использоваться как онлайн-редактор в облачном офисе Р7, так и в виде приложений для ПК и мобильных устройств. Программа совместима с такими форматами, как PPT, PPTX и ODP. «Р7-Офис» позволяет добавлять в презентации любые изображения, в том числе трехмерные и плоские геометрические фигуры, различные узоры и орнаменты, фотографии, полупрозрачные подложки в стиле глассморфизма и др. Есть плагин «Фоторедактор», который позволяет кадрировать изображения и менять их основные параметры. Кроме того, продвинутые юзеры могут воспользоваться макросами на JS. Также сервис можно использовать для совместной работы.