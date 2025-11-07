Совет Федерации предложил запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах

В Совете Федерации подготовили законопроект, запрещающий размещать дарксторы в многоквартирных жилых домах. Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта онлайн-торговли, где формируется запас товаров, комплектуются заказы и осуществляется погрузочно-разгрузочная деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что работа дарксторов создает неудобства для жителей многоквартирных домов. Это ночной шум от разгрузки товаров, интенсивный поток машин, повышенная пожарная нагрузка, блокирование придомовой территории и затруднение проезда специального транспорта. Кроме того, из-за деятельности дарксторов в многоэтажках нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, а люди испытывают дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел.

Законопроект призван защитить права жителей многоквартирных домов на комфортное и безопасное проживание, устранить правовую неопределенность в квалификации дарксторов и ликвидировать недобросовестную конкуренцию,

когда использование дома под склад создает ценовые преимущества.

В числе других целей инициативы — создание прозрачных и равных условий для участников рынка e-commerce и формирование регуляторной среды для развития логистической инфраструктуры.

Летом в Совете Федерации призывали запретить работу пунктов выдачи заказов и дарксторов в жилых домах.