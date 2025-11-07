Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2025 в 13:30

Совет Федерации предложил запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах

Цель — защитить права россиян на комфортное и безопасное проживание

В Совете Федерации подготовили законопроект, запрещающий размещать дарксторы в многоквартирных жилых домах. Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта онлайн-торговли, где формируется запас товаров, комплектуются заказы и осуществляется погрузочно-разгрузочная деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что работа дарксторов создает неудобства для жителей многоквартирных домов. Это ночной шум от разгрузки товаров, интенсивный поток машин, повышенная пожарная нагрузка, блокирование придомовой территории и затруднение проезда специального транспорта. Кроме того, из-за деятельности дарксторов в многоэтажках нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, а люди испытывают дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел.

Законопроект призван защитить права жителей многоквартирных домов на комфортное и безопасное проживание, устранить правовую неопределенность в квалификации дарксторов и ликвидировать недобросовестную конкуренцию,
когда использование дома под склад создает ценовые преимущества.

В числе других целей инициативы — создание прозрачных и равных условий для участников рынка e-commerce и формирование регуляторной среды для развития логистической инфраструктуры.

Летом в Совете Федерации призывали запретить работу пунктов выдачи заказов и дарксторов в жилых домах.

Совет Федерации законопроект даркстор
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.