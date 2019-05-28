Соцсети и Netflix: без чего не могут жить потребители

Технологии изменили повседневную жизнь потребителей и произвели революцию в сфере развлечений. Какие технологии оказали наибольшее влияние — умные гаджеты или искусственный интеллект, компьютерная графика или стриминговые сервисы? Об этом можно спорить, а можно спросить самих потребителей. Что и сделали Mediascope и Havas Group. Исследовательская компания представила отчет «Высокие технологии глазами обывателей» для конференции «Измени сознание», а рекламный холдинг совместно с Cannes Lions подготовил The Future of Entertainment Prosumer Report.

Технологии из жизни не выкинешь

В основе исследования Mediascope — интервью с экспертами, обсуждение в соцсетях, анализ более 2000 онлайн-анкет и 100 анкет с «Измени сознание». Данные для Havas Group предоставила компания Market Probe International, которая опросила 17411 просьюмеров (продвинутых потребителей, лидеров мнений) в 37 странах.

Потребность развлекаться не является для людей чем-то наносным, для них это насущная необходимость. Просьюмеры думают о развлечениях даже больше, чем о собственном здоровье. Жизнь без возможности погрузиться в другую реальность становится невыносимой. Так, 60% респондентов не выдержат жизни без потребления контента, 56% пожертвуют сном ради просмотра любимого шоу, а 37% не смогут жить без Netflix.

Российские пользователи, по данным Mediascope, не представляют жизнь без сервисов для общения (социальных сетей, дейтинг-проектов, переводчиков, видеосвязи), инструментов для платежей и документооборота (банкинга, платежей paypass и госуслуг), а также геолокационных приложений (карт и навигатора). Далее следуют развлечения (игры, видео, музыка, фоторедакторы), шопинг, транспорт (такси, каршеринг) и путешествия.

Самыми прорывными технологиями последних 2−3 лет жители России назвали смартфоны, робототехнику, лекарства, интернет 5G, искусственный интеллект, 3D принтеры, электромобили, искусственные органы, беспилотники, а также исследования космоса и Марса. Участники «Измени сознание» выбрали голосовые помощники, искусственный интеллект, беспилотники, интернет 5G, виртуальную реальность, face recognition, нейросети, AR, блокчейн и Space X.

К 2030 году россияне ожидают массового распространения беспилотных автомобилей, доставки посылок с помощью дронов, одежды из переработанного пластика, выращенных человеческих органов и полного отказа от бумажных носителей. Более половины опрошенных считает, что гаджеты будут встраиваться в одежду, а еще около четверти респондентов думает, что устройства будут по-прежнему носить в кармане или же вживлять в организм. При этом больше всего россияне мечтают о появлении телепорта, устройства для синхронного перевода любых языков и медицинского браслета, который сам передавал бы врачам информацию о самочувствии человека.

Продвинутые пользователи уверены, что элемент развлечения можно привнести в любую сферу жизни. Согласно исследованию Havas Group, больше всего развлекательная составляющая востребована в образовании (62%), работе (60%), семейном времяпрепровождении (55%), домашних делах (52%), при приготовлении пищи (42%) и пребывании в больнице (37%).

Уверенное владение ПК

Каждый 13-й респондент Mediascope считает, что разбирается в современных технологиях лучше среднестатистического россиянина (среди участников «Измени сознание» таковых больше четверти). Только 5% опрошенных считают, что их знания очень низкие и они «чайники» в технологиях, при этом максимально высоко (на уровне «гуру) себя оценили 3%. По признанию респондентов, лучше всего они разбираются в голосовых помощниках, виртуальной реальности и искусственном интеллекте. Участники «Измени сознание» больше всего «прошарены» в голосовых помощниках и AR/VR.

Основную информацию о новых технологиях пользователи получают из социальных сетей, благодаря телевидению (внезапно) и новостным СМИ. Около четверти россиян ищет новые знания о технологиях в кругу своих друзей и близких, в научно-популярных изданиях. Тематические блоги и Telegram-каналы, а также профессиональные сайты и литературу читают примерно 10% опрошенных.

Смятение от потребления

Быстрее всего, по мнению российских респондентов, технологии развиваются в медиа и коммуникациях (85%), вооружении (74%), медицине и космосе (58%), а также рекламе и маркетинге (54%). Особых технологических изменений россияне не видят в сельском хозяйстве, образовании, торговле и сфере услуг.

Однако у молодого поколения уже чувствуется усталость от «гонки вооружений» — по крайней мере, в публичном пространстве. Более половины (55%) представителей Gen Z в возрасте 13−17 лет чувствуют постоянную необходимость развлекать своих друзей, родственников, однокашников. 43% кажется, что соцсети заставляют их демонстрировать всем веселую жизнь. 40% центениалов обеспокоены тем, что кто-то не одобрит потребляемый ими контент. Даже на живом концерте четверть опрошенных тратит больше времени на то, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями в соцсетях, чем на взаимодействие с артистами и наслаждение музыкой.

Хьюстон, у нас проблемы

Здесь самое время спросить себя — а что дальше? Прогнозы самих потребителей неутешительны. В исследовании Mediascope приводятся несколько негативных сценариев технологического развития человечества. Например, деградация людей, которую респонденты связывают с вымиранием из-за употребления ГМО, с отуплением от потребления, с прекращением общения, уходом в виртуальную реальность и превращением в киборгов.