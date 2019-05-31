«ВКонтакте» впервые предложил благотворительные стикеры

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает первые благотворительные стикеры, сообщает пресс-служба компании. Прибыль от их продажи пойдет в фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкозаболеваниями.

Акция стартует 1 июня, в Международный день защиты детей. В качестве героев для стикерпака выбраны свинка Софи и слон Прабу. Это персонажи мультсериала «Летающие звери», которых несколько лет назад придумали аниматоры студии «Да» и подопечные фонда AdVita. Стоимость набора стикеров составит 63 рубля.