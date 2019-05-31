«ВКонтакте» впервые предложил благотворительные стикеры

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает первые благотворительные стикеры, сообщает пресс-служба компании. Прибыль от их продажи пойдет в фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкозаболеваниями.
Акция стартует 1 июня, в Международный день защиты детей. В качестве героев для стикерпака выбраны свинка Софи и слон Прабу. Это персонажи мультсериала «Летающие звери», которых несколько лет назад придумали аниматоры студии «Да» и подопечные фонда AdVita. Стоимость набора стикеров составит 63 рубля.
Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:
Мы понимаем, что благотворительность — важная часть любого общества, и аудитория ВКонтакте — не исключение. Поэтому вместе с фондом AdVita решили запустить акцию, которая даст возможность пользователям VK внести свой вклад в работу благотворительной организации с помощью нетривиального инструмента — стикеров. Мы верим, что распространение стикеров окажет благотворное влияние на популяризацию помощи нуждающимся людям вокруг нас.