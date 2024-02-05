Кейс МТРК «Мир»: социальный маркетинг как тренд коммуникации брендов с аудиторией

Команда МТРК «Мир» поделилась с Sostav целями, задачами, реализацей и результатами акции «Мир дарит добро» во Всемирный день доброты в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Первомайский» и рассказала о том, что тренд на социальный маркетинг не потеряет своей актуальности и в 2024 году.

Цели и задачи проекта «Мир дарит добро»

Расширить социальную повестку акций МТРК «Мир» и уделить особое внимание социально незащищенным слоям населения.

Совместить развлекательный и познавательные форматы, вовлечь максимальное количество зрителей в интерактивные блоки мероприятия.

Построить программу мероприятия максимально интересно для ЦА — постояльцев дома-интерната.

Познакомить аудиторию с брендом и топовыми ведущими МТРК.

Оформить площадку с максимальным погружением в айдентику бренда.

Сделать событие консолидированным и интересным для аудитории холдинга с учётом её особенностей, а также специфики потребления контента на разных медиаресурсах «Мир», включая эфиры на ТВ, радио.

Разместить материалы об акции на всех доступных диджитал площадках телеканала.

Предложить новый нетривиальный формат праздничного мероприятия для аудитории, для которой уже неоднократно проводились аналогичные мероприятия.

Обратить внимание аудитории СМИ холдинга на социальную значимость таких акций.

Реализация

Коллектив телеканала старался сделать так, чтобы программа мероприятия нашла позитивный отклик в сердце каждого гостя. Организаторы продумали кулинарный мастер-класс для постояльцев дома-интерната, который плавно перетёк в стихийные танцы, чтение стихов собственного сочинения и исполнение попурри. При этом голодным не ушёл никто. Все желающие получили возможность попробовать армянские пельмени хашх-берек, чучвару по-узбекски и русские посикунчики. Всего в доме-интернате, расположенном в поселке Первомайский, проживает 260 человек — мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 и молодых людей с инвалидностью первой или второй группы. Многие появились в актовом зале на колясках или с помощью ходунков. Среди постояльцев есть пожилые пары, интеллигентные бабушки-подружки и даже совсем молодые люди.

Постояльцы дома-интерната активно общались с ведущими МТРК «Мир», рассказывали о любимых передачах телеканала и были максимально вовлечены в приготовление необычных блюд. Несмотря на ограничения, связанные с состоянием здоровья, подавляющее большинство гостей были на мероприятии до самой последней минуты. Команда проекта сделала так, чтобы праздник получился по-настоящему весёлым и интересным. Организаторам удалось преобразить актовый зал дома-интерната буквально за пару часов, выстроив брендированную зону на сцене для кулинарного мастер-класса. Техническая сторона проекта включала онлайн-трансляцию на большой экран перед сценой, что обеспечило не только комфортный обзор для гостей мероприятия, но и показало всем присутствующим как работает ТВ изнутри.

Елена Биятова, директор ГУ Тульской области «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: Мы любим торжественные мероприятия, любим массовые мероприятия, но такого формата встреча друзей у нас происходит впервые. Это здорово, это замечательно, это весело и вкусно.

Результат

Мероприятие посетило более 100 человек. Многие зрители присутствовали до окончания программы и даже после этого не отпускали организаторов — настолько тёплым, приятным и душевным оказалось общение. Публикации о посещении командой МТРК дома-интерната «Первомайский» собрали в соцсетях «Мира» порядка 8 тыс. просмотров и более 3,5 тыс. на информационно-аналитическом интернет-портале MIR24.TV.

Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «Мир»: Социальный маркетинг и социально ориентированные проекты — это, без сомнений, коррелирует с ДНК бренда «Мир». Мы любим нашу аудиторию и всегда стараемся быть чуткими к её запросам, потребностям и ожиданиям. Поэтому одной из ключевых задач всех наших промо-мероприятий принести радость и пользу конкретному человеку. Слоган нашего телевизионного сезона «Вещаем с любовью», этот месседж транслируется во всём, что мы делаем. И это чувствует вся наша аудитория, от посетителей таких мероприятий до тех, кто знакомится с нашими акциями в эфире ТВ, радио и в диджитал. Поэтому средняя доля новостных выпусков о наших акциях всегда выше средней доли телеканала, а в диджитал-среде полное отсутствие негативных комментариев и откровенного «хейта».

«С учётом охвата новостных выпусков об акции узнали более 1 млн человек. Аудитории Межгосударственной телерадиокомпании, безусловно, интересны такие проекты, их формат, наполнение. Но для команды МТРК "Мир" одним из важных KPI в этом направлении работы были и остаются добро, положительные эмоции, которые эти проекты транслируют аудитории, а также польза конкретному человеку», — поделился впечатлениями Сергей Гревцев.