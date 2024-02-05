Кейс МТРК «Мир»: социальный маркетинг как тренд коммуникации брендов с аудиторией

Команда МТРК «Мир» поделилась с Sostav целями, задачами, реализацей и результатами акции «Мир дарит добро» во Всемирный день доброты в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Первомайский» и рассказала о том, что тренд на социальный маркетинг не потеряет своей актуальности и в 2024 году.
Цели и задачи проекта «Мир дарит добро»
- Расширить социальную повестку акций МТРК «Мир» и уделить особое внимание социально незащищенным слоям населения.
- Совместить развлекательный и познавательные форматы, вовлечь максимальное количество зрителей в интерактивные блоки мероприятия.
- Построить программу мероприятия максимально интересно для ЦА — постояльцев дома-интерната.
- Познакомить аудиторию с брендом и топовыми ведущими МТРК.
- Оформить площадку с максимальным погружением в айдентику бренда.
- Сделать событие консолидированным и интересным для аудитории холдинга с учётом её особенностей, а также специфики потребления контента на разных медиаресурсах «Мир», включая эфиры на ТВ, радио.
- Разместить материалы об акции на всех доступных диджитал площадках телеканала.
- Предложить новый нетривиальный формат праздничного мероприятия для аудитории, для которой уже неоднократно проводились аналогичные мероприятия.
- Обратить внимание аудитории СМИ холдинга на социальную значимость таких акций.
Реализация
Коллектив телеканала старался сделать так, чтобы программа мероприятия нашла позитивный отклик в сердце каждого гостя. Организаторы продумали кулинарный мастер-класс для постояльцев дома-интерната, который плавно перетёк в стихийные танцы, чтение стихов собственного сочинения и исполнение попурри. При этом голодным не ушёл никто. Все желающие получили возможность попробовать армянские пельмени хашх-берек, чучвару по-узбекски и русские посикунчики. Всего в доме-интернате, расположенном в поселке Первомайский, проживает 260 человек — мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 и молодых людей с инвалидностью первой или второй группы. Многие появились в актовом зале на колясках или с помощью ходунков. Среди постояльцев есть пожилые пары, интеллигентные бабушки-подружки и даже совсем молодые люди.
Постояльцы дома-интерната активно общались с ведущими МТРК «Мир», рассказывали о любимых передачах телеканала и были максимально вовлечены в приготовление необычных блюд. Несмотря на ограничения, связанные с состоянием здоровья, подавляющее большинство гостей были на мероприятии до самой последней минуты. Команда проекта сделала так, чтобы праздник получился по-настоящему весёлым и интересным. Организаторам удалось преобразить актовый зал дома-интерната буквально за пару часов, выстроив брендированную зону на сцене для кулинарного мастер-класса. Техническая сторона проекта включала онлайн-трансляцию на большой экран перед сценой, что обеспечило не только комфортный обзор для гостей мероприятия, но и показало всем присутствующим как работает ТВ изнутри.
Елена Биятова, директор ГУ Тульской области «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»:
Мы любим торжественные мероприятия, любим массовые мероприятия, но такого формата встреча друзей у нас происходит впервые. Это здорово, это замечательно, это весело и вкусно.
Результат
Мероприятие посетило более 100 человек. Многие зрители присутствовали до окончания программы и даже после этого не отпускали организаторов — настолько тёплым, приятным и душевным оказалось общение. Публикации о посещении командой МТРК дома-интерната «Первомайский» собрали в соцсетях «Мира» порядка 8 тыс. просмотров и более 3,5 тыс. на информационно-аналитическом интернет-портале MIR24.TV.
Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «Мир»:
Социальный маркетинг и социально ориентированные проекты — это, без сомнений, коррелирует с ДНК бренда «Мир». Мы любим нашу аудиторию и всегда стараемся быть чуткими к её запросам, потребностям и ожиданиям. Поэтому одной из ключевых задач всех наших промо-мероприятий принести радость и пользу конкретному человеку. Слоган нашего телевизионного сезона «Вещаем с любовью», этот месседж транслируется во всём, что мы делаем. И это чувствует вся наша аудитория, от посетителей таких мероприятий до тех, кто знакомится с нашими акциями в эфире ТВ, радио и в диджитал. Поэтому средняя доля новостных выпусков о наших акциях всегда выше средней доли телеканала, а в диджитал-среде полное отсутствие негативных комментариев и откровенного «хейта».
«С учётом охвата новостных выпусков об акции узнали более 1 млн человек. Аудитории Межгосударственной телерадиокомпании, безусловно, интересны такие проекты, их формат, наполнение. Но для команды МТРК "Мир" одним из важных KPI в этом направлении работы были и остаются добро, положительные эмоции, которые эти проекты транслируют аудитории, а также польза конкретному человеку», — поделился впечатлениями Сергей Гревцев.