Sostav проводит розыгрыш

Sostav предлагаем вам окунуться в мир маркетинга, приняв участие в розыгрыше лучшей настольной игры о рекламе и маркетинге «Титаны рекламы». В ней в погоне за прибыльными контрактами и рейтингом игрокам предстоит выстраивать разные стратегии, планировать свои инвестиции и договариваться с конкурентами.

Чтобы получить приз, нужно:

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17 февраля мы случайным образом выберем трех победителей, которые получат нашу игру. Желаем удачи!