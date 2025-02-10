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18+
10.02.2025 в 12:30

Sostav проводит розыгрыш

Окунитесь в мир маркетинга, не вставая с дивана

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Sostav предлагаем вам окунуться в мир маркетинга, приняв участие в розыгрыше лучшей настольной игры о рекламе и маркетинге «Титаны рекламы». В ней в погоне за прибыльными контрактами и рейтингом игрокам предстоит выстраивать разные стратегии, планировать свои инвестиции и договариваться с конкурентами.

Чтобы получить приз, нужно:

— Быть подписанным на наше сообщество во «ВКонтакте».
— Поставить «+» в комментариях под этим постом.

17 февраля мы случайным образом выберем трех победителей, которые получат нашу игру. Желаем удачи!

соцсети Sostav Титаны рекламы
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