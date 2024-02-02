Китайский производитель чипов Sophgo нашёл дистрибутора в России

Китайский производитель чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Sophgo в 2023 году заключил первый дистрибуторский контракт с российской компанией Softlogic. Об этом сообщают «Ведомости».

На базе китайских чипов Softlogic разработает и будет производить российские серверы для искусственного интеллекта. Кроме того, Softlogic ведёт переговоры с двумя отечественными компаниями как дистрибутор о поставке им чипов Sophgo.

Softlogic разрабатывает и внедряет технологии «умного» города. Так, в Санкт-Петербурге компания установила 20 тыс. «умных» камер для отслеживания состояния уличной сети, качества уборки дорог, фиксации случаев небрежного обращения с отходами. Кроме того, Softlogic выпускает в России серверные корпуса и в течение пяти лет хочет локализовать производство всей своей продукции, за исключением чипов.