Событие осени: как прошел запуск Ultima «Яндекс Маркета»

В октябре 2023 года «Яндекс Маркет» запустил премиальное направление Ultima — это концепт-стор с сотнями тысяч тщательно отобранных товаров и брендов. Среди них есть и эксклюзивы, которых нет в России. Чтобы поддержать это событие, команда «Маркета» решила использовать аутентичные и концептуальные форматы — от пре-лонча на неделе моды в Париже до вечеринки в честь запуска Ultima «Яндекс Маркета», где каждый элемент транслировал ключевые ценности бренда. Об этом рассказывает Никита Лабутин, креативный директор «Яндекс Маркета», который отвечал за смыслы и концепт лонча Ultima «Яндекс Маркета».

За несколько дней до: Неделя моды в Париже и ледяные кубы

Креативная концепция пре-лонча и вечеринки вытекала из смыслов, изначально заложенных в бренд Ultima «Яндекс Маркет». В его основе следующие идеи: поиск и тщательный отбор тех вещей, среди которых покупатель может выбрать то, что подчеркнет его индивидуальный стиль и поможет сделать каждый момент значимым.

Чтобы транслировать эти смыслы перед запуском Ultima «Яндекс Маркета», креативная команда сервиса подготовила несколько проектов.

Для того, чтобы громко заявить о нашем бренде и экспертизе в модной сфере, начали с Недели моды в Париже — одном из самых значимых мероприятий в фешн-индустрии. Для этого перед одним из показов модель Ксения Лифанова прошла в кофре с логотипом Ultima «Яндекс Маркет» и попала в объективы стритстайл фотографов. Так наш бренд партизански попал в модные хроники, наряду с другими мировыми брендами, которые кстати можно найти в ассортименте Ultima «Яндекс Маркета».

После этого, за день до официального запуска в нескольких местах Москвы появились ледяные кубы, внутри которых были культовые вещи. Мы буквально заморозили и главные мастхэвы сезона, остановив на секунду скоротечность трендов.

Следующим этапом стала вечеринка. Для приглашений мы также решили выбрать нестандартный способ и отправляли друзьям бренда приглашения в кофрах, продолжая наши анонсы. В них находилась белая рубашка, на которую вручную нанесли дату и время начала вечеринки.

Как прошла официальная презентация Ultima «Яндекс Маркета»

Официальная презентация Ultima «Яндекс Маркета» прошла в формате вечеринки-презентации. В качестве площадки для него выбрали на тот момент еще не открытую локацию — бывший ДК «Серп и Молот». Вечеринка Ultima «Яндекс Маркета» стала первым мероприятием в пространстве с момента начала его реконструкции. Выбор площадки полностью соответствовал духу бренда Ultima «Яндекс Маркет» — быть проводником в мир нового и прекрасного.

Оформление и атмосфера

Проходя через световую завесу, гости оказывались в пространстве, где их встречали четыре песчаных бархана, расположенных по периметру. В них были спрятаны кубы с вещами от культовых и актуальных брендов, которые позже стали частью перформанса.

В зале также были тканевые полотна: одну из тканевых «завес» украсили брендингом Ultima, второе полотно служило «экраном» — на нем гости могли в прямой трансляции видеть свои образы и их ключевые детали. Дресс-кодом стала тема Ultima Iconic Pieces ― значимые вещи в гардеробе, которые заслуживают особенного момента. Многие гости уделили образу особое внимание, поэтому обсуждение аутифитов стало еще одной важной частью мероприятия.

Особое внимание уделили и сцене в основной зоне. Например, для оформления «задника» сцены выбрали стеклоблоки. С их помощью световые приборы создавали блики и необычные световые узоры. Идея и реализация были созданы совместно с партнерами и одной из лучших студий светового дизайна в мире — OOPS TEAM.

Шоу

Мероприятие открыл перформанс в стиле археологической экспедиции. Актеры искали в песочных барханах кубы с культовыми вещами: например, сумкой Prada, бра-топом от Hodakova, бомбером Acne Studios. Перформанс подчеркнул подход Ultima к селекции товаров: так же, как перформеры откапывали из песка «сокровища», команда Ultima «Яндекс Маркета» отбирает эксклюзивные и актуальные бренды среди постоянно меняющихся трендов.

Константин Абрамов, co-founder & dealer BALAGAN С момента подтверждения проекта до его полной реализации прошло всего 5,5 недель — за такой срок нам удалось собрать громкое и яркое мероприятие, о котором написали ключевые блогеры, авторы телеграм-каналов и СМИ. Такие проекты — это большая редкость, и они никогда не получаются без командной игры бренда и агентства, за что большое спасибо коллегам из Ultima «Яндекс Маркета». Кажется, на один референс на ближайшее время стало больше.

Гости

Вместе с Екатериной Мухиной, Ксенией Китаевой, Сашей Жарковой и Стасом Сатори команда «Яндекс Маркета» смогла собрать топовых гостей из разных сегментов и обеспечить высокую явку на лонч. Так, вечеринку посетили Ксения Собчак, Елена Крыгина, Надежда Стрелец, Ольга Карпуть, Гоша Карцев, Маша Федорова, Полина Фаворская, Ксения Дукалис, Мария Тарасова и других звездных гостей.

Результаты

Мероприятие получилось не только ярким, но и охватным. Лонч-ивент посетило 400 гостей. Они делились впечатлениями и фотографиями в социальных сетях и писали в телеграм-каналах ― всего вечеринка набрала более 600 публикаций. Заглянуть на вечеринку и поймать Ultima vibes можно в ролике

Состав команды проекта:

«Яндекс Маркет»

Креативный директор: Лабутин Никита

Руководитель маркетинга Ultima: Кирсанова Лера

Отвечает за ассортимент, партнёров и креатив в Ultima: Лохтин Гена

Арт-директор Ultima: Русских Марина

Бренд-менеджер Ultima: Хачатурян Маша

Продюсер: Новикова Саша

Продюсер: Давидюк Филипп

BALAGAN

Сооснователь и руководитель: Абрамова Алина

Сооснователь и арт-директор: Абрамов Константин

Сооснователь и креативный директор: Беляков Константин

Аккаунт-директор: Стрелка Жанна

Руководитель проектов: Цымбалюк Вероника

Арт-директор: Цыбулькова Катя

Художественный продюсер: Зыкова Катя

Продюсер мероприятий и продакшена: Горькова Алина

Креативный продюсер: Горячева Полина

Продюсер мероприятий и продакшена: Ковальская Ира

Продакшен-продюсер: Акберова Дарья

Менеджер мероприятий: Казакова Дарья

Художественный продюсер: Ерохина Алина

Офис-менеджер: Пузикова Ольга

Продюсер мероприятий: Жукова Екатерина

Менеджер мероприятий: Володина Татьяна

Сценический дизайн: OOPS TEAM

Техническая постановка: CREATE Production

Локация: Loft Hall № 8