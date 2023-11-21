Заявление Снуп Догга об отказе от курения оказалось рекламой Solo Stove

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг 16 ноября заявил в соцсетях "I'm giving up smoke", что дословно переводится как «я покончил с дымом». Рэпер также прикрепил к посту свою черно-белую фотографию с надписью «После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил завязать с дымом. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь».



Фанаты поняли фразу как заявление, что рэпер бросает курить. Так как образ артиста в первую очередь ассоциируется с самокруткой, в комментариях под постом сразу появились шутки и домыслы. Однако сегодня Снуп Догг сам раскрыл карты — его заявление об отказе от курения оказалось рекламой Solo Stove, где слово «дым» использовалось в прямом смысле.

Единственный дым, которого больше не будет в жизни Снупа, — это дым из его костра на открытом воздухе. Снуп заключил новое рекламное соглашение с Solo Stove, производителем высокотехнологичных бездымных костров, печей для пиццы и многого другого.

Задумка принадлежит агентству Martin. «Когда Solo Stove поставила перед нами задачу представить миру их бездымные кострища и привлечь новых клиентов, мы поняли, что нам нужно добиться больших успехов», — рассказывает Эллисон Апперсон, заместитель креативного директора Martin.

«Мы все понимали, чтобы это сработало, нам был нужен Снуп Догг. Он единственный человек на планете, обладающий таким уровнем харизмы и, что наиболее важно, он одна из немногих публичных персон, ассоциирующихся с курением. Он действительно один из немногих — одновременно идеальный и единственный человек для этой работы», — добавил Чейз Зрит, старший копирайтер Martin.

Кампания будет транслироваться через социальные сети, подкасты, наружную и цифровую рекламу.